Ukrayna'ya yardım edilebilir mi? Türkiye Ukrayna'ya yardım ediyor mu? Tırlarla yardım gönderildi!

Rusya-Ukrayna savaşı Rusya Devlet Başkanı Putin'in çağrısıyla başladı. Sosyal medyadan savaşa karşı tepkiler büyürken Türkiye, Ukrayna'ya yardım için tırlarla eşya yollama kararı aldı. AFAD tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması için AFAD Başkanlığımız'ın hazırladığı gıda, yatak, battaniye, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesini, bölgeye sevk edileceği duyuruldu. İşte AFAD ve Kızılay'ın Ukrayna yardımı hakkında detaylar...

AFAD VE KIZILAY'DAN TÜRKİYE'YE YARDIM

İstişarelerin sonucunda 210 metrekarelik genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi, uyku tulumu gibi acil insani yardım malzemeleri ile hijyen malzemelerinin yer aldığı 5 tır ve mobil ikram aracı, Kızılay'ın İstanbul'daki Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi'nden sevk edilmek üzere yola çıktı.

Türk Kızılay konuyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamada, Ukrayna Kızılhaç tarafındaki insani ihtiyaçların giderilmesi için Türk Kızılay'dan yardım talebinde bulunulduğu hatırlatıldı. Bununla birlikte 210 metrekarelik genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi, uyku tulumu gibi acil insani gibi yardım malzemelerinin tırlara yüklendiği belirtildi.

Ukrayna'daki mağduriyetinin en hızlı süre içerisinde giderilmesinin gerekli olduğuna işaret eden Kızılay Genel Başkan Ali Kınık, "Ukrayna Kızılhaç'ı bizden çok acil insani yardım talebinde bulundu. Çok hızlı bir şekilde afet birimlerimizden 5 tır insani yardım malzemesinin yüklemesini yaptık." ifadelerini kullandı. Açıklamalarının devamında Kınık, şimdiden 100 binden fazla evsiz kişi olduğunu ve bu sayının 5 milyona yükselmesinden korkulduğunu söyledi.

"İNSANİ YARDIM OPERASYONUMUZU DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Romanya ve Bulgaristan üzerinden geçileceğini ve sınır kapısından bölgeye ulaşılacağını söyleyen Kınık, "İvano-Frankivsk şehrinde konuşlanacağız. Bundan sonraki insani yardım operasyonumuzu da buradan devam ettireceğiz. Çatışan taraflara araçlarımızın konum bilgilerini ve ekip bilgilerini iletiyoruz. Çatışmalar yaşanırken insani yardım zorunludur. Bu anlamda çatışan tarafları, sivilleri ve sahadaki sivilleri korumaya çalışan insani yardım çalışanlarını korumaya ve insancıl hukuk normlarını gözetmeye davet ediyoruz. Yardımlarımız devam edecek. Hayırseverlerimizi de bu süreçte Kızılay aracılığıyla bölgeye el uzatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"GIDA SEVKİYATI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar tarafından yapılan açıklamada, "Bugün AFAD Genel Müdürü ile görüştüm eşimle birlikte. İlaç sevkiyatından bahsetttik. Hem Dışişleri hem de AFAD'a listeler iletildi. Ukrayna'dan listeler geldikçe Türk makamlarına bunları ileteceğiz. Aynı şekilde gıda sevkiyatı da bizim için önemli olacak." denildi.



