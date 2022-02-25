Ukraynalı asker Rus tankları girmesin diye köprüyle birlikte kendini havaya uçurdu

Rus ordusunun ilerlemesini durdurmak için başkent Kiev yakınlarındaki bir köprüyü kendi hayatı pahasına uçuran Ukraynalı asker Vitaliy Skakun, ülkesinde kahraman ilan edildi. Ukrayna Ulusal Haber Ajansı Ukrinform'a göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı bunu Facebook'ta duyurdu. Rus birliklerinin girebileceği bir köprüyü havaya uçuran Vitaliy'nin, köprüye bombalar döşediği, ancak ayrılmak için zamanının kalmadığı bildirildi.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Söz konusu paylaşımda, ''Tank ilerleyişini durdurmak için Henichesky karayolu köprüsünü havaya uçurma kararı alındı. Denizci Vitaliy Skakun, bu görevi yerine getirmek için gönüllü oldu ve düşmanı durdurmak için Henichesky karayolu köprüsünü havaya uçurdu. Kahramanca eylemi, düşmanın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlattı ve bu da birimin yeniden konuşlandırılmasına ve savunmayı organize etmesine izin verdi'' ifadelerine yer verildi.

''YAŞADIĞIMIZ SÜRECE SAVAŞACAĞIZ''

Ordunun açıklamasında ayrıca Rusya'ya karşı da bir mesaj vardı. ''Rus işgalciler, bilin ki yaşadığımız sürece savaşacağız!'' denildi.



