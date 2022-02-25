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Ukraynalı asker Rus tankları girmesin diye köprüyle birlikte kendini havaya uçurdu

25.02.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda denizci askerlerinden Vitaliy Skakun'un Rus tanklarının ilerlemesini durdurmak için köprüyle beraber kendini de havaya uçurduğu bilgisini paylaştı. Vitaliy'nin, köprüye bombalar döşediği, ancak ayrılmak için zamanının kalmadığı bildirildi. Ordu, askeri kahraman ilan ederken, Rusya'ya karşı, ''Yaşadığımız sürece savaşacağız'' mesajını iletti.

Ukraynalı asker Rus tankları girmesin diye köprüyle birlikte kendini havaya uçurdu

Rus ordusunun ilerlemesini durdurmak için başkent Kiev yakınlarındaki bir köprüyü kendi hayatı pahasına uçuran Ukraynalı asker Vitaliy Skakun, ülkesinde kahraman ilan edildi. Ukrayna Ulusal Haber Ajansı Ukrinform'a göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı bunu Facebook'ta duyurdu. Rus birliklerinin girebileceği bir köprüyü havaya uçuran Vitaliy'nin, köprüye bombalar döşediği, ancak ayrılmak için zamanının kalmadığı bildirildi.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Söz konusu paylaşımda, ''Tank ilerleyişini durdurmak için Henichesky karayolu köprüsünü havaya uçurma kararı alındı. Denizci Vitaliy Skakun, bu görevi yerine getirmek için gönüllü oldu ve düşmanı durdurmak için Henichesky karayolu köprüsünü havaya uçurdu. Kahramanca eylemi, düşmanın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlattı ve bu da birimin yeniden konuşlandırılmasına ve savunmayı organize etmesine izin verdi'' ifadelerine yer verildi.

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''YAŞADIĞIMIZ SÜRECE SAVAŞACAĞIZ''

Ordunun açıklamasında ayrıca Rusya'ya karşı da bir mesaj vardı. ''Rus işgalciler, bilin ki yaşadığımız sürece savaşacağız!'' denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Belki zayıf kaldınız ama yüreğinizle o açığı çoktan kapattınız. Allah yardımcınız olsun Savaşa HAYIR !
Suriyeliler duysun
gerek yoku kendini öldürmeye dinamit koy patlasın
@mondomoda ayrılmaya vaktı kalmadı dıyor iyi oku

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