Ukraynalı askerin cenazesi gündem oldu! Diz çökerek son yolculuğuna uğurladılar

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları her geçen güç artarak devam ederken, Ukrayna ordusu direnmeye sürdürüyor.

Ukrayna halkı, Rus saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı askerin cenazesini taşıyan aracın geçeceği yolun kenarlarında sıraya girerek, askeri son yolculuğuna diz çökerek uğurladı. O görüntüler sosyal medyada da en fazla paylaşılan videolardan oldu.

RUSYA SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan bir akaryakıt istasyonunu vurdu.

Rusya’nın Ukrayna’daki en önemli hedeflerinden olan başkent Kiev’e saldırıları devam ediyor. Kiev’in kent merkezine henüz giremeyen Rus ordusu, kent dışındaki kırsal bölgelere konuşlandı. Rus ordusu Kiev kentinin hemen dışındaki bir akaryakıt istasyonunu vurdu. Saldırının ardından yangın çıkan akaryakıt istasyonundan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, saldırının Kiev halkında panik ve korku oluşturmak için yapıldığı öne sürüldü.



