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  4. Ukraynalı kadın Antalya'da 2+1 ev kiraladı... Baskında daireden çıkanlar şoke etti! Bakın neye dönüştürmüş

Ukraynalı kadın Antalya'da 2+1 ev kiraladı... Baskında daireden çıkanlar şoke etti! Bakın neye dönüştürmüş

27.03.2024 11:43
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yetkisiz botoks, estetik işlemi, dolgu, yüz germe ve gençlik aşısı yapılan eve İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından baskın düzenlendi. Kiraladığı evi iş yerine çevirerek ruhsatsız ve belgesiz olarak işlem yaptığı belirlenen Ukraynalı kadın hakkında işlem başlatıldı.

Ukraynalı kadın Antalya'da 2+1 ev kiraladı... Baskında daireden çıkanlar şoke etti! Bakın neye dönüştürmüş

Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nun arama emriyle insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek, liyakatsiz biçimde uygulanan tıbbi işlemlerle ilgili alınan arama ve el koyma kararına istinaden, 26 Mart Salı günü Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuşkavağı Mahallesi'nde bir apartman dairesine baskın yapıldı.

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BİR ODAYI MASAJ ODASI, DİĞER YERLERİ KLİNİK YAPMIŞ

Baskında botoks, estetik işlemi, dolgu, yüz germe ve gençlik aşısı gibi uygulamaların yapıldığı öngörülen 2 odası ve salonu bulan evin bir odasının masaj için kullanıldığı, diğer alanlarının ise kliniğe çevrildiği belirlendi.

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Ukraynalı kadının ev olarak kiraladığı fakat iş yeri ruhsatı olmadan kullandığı tespit edilen apartman dairesinde yapılan aramada ise 203 adet ip askı (cerrahi yüz germede kullanılan), 4 kapalı kutu botoks flakonu, yarısı kullanılmış botoks flakonu, 100 ml'lik bir kısmı kullanılmış lokal anestezik flakon, 28 hylorenic asit dolgu maddesi, yarısı kullanılmış hylorenic asit dolgu maddesi, 5 kutu saçlı deri dolgusu, mezoterapide kullanılan enjektör, 3 iğneli derma roler cihazı (1,2 mm), 2 flakon gençlik aşısı, 4 enjektör içerisinde yarım kullanılmış ne olduğu bilinmeyen jel kıvamında madde, 800D centrı fuge cihazı, 18 gri enjektör ucu, 3 ampul ağrı kesici iğne, 12 flakon mezoterapi solüsyonu, 8 yarım kullanılmış mezoterapi solüsyonu, 534 adet 2,5 ml'lik enjektör, 497 insülin enjektörü, 158 adet 5 ml'lik enjektör ve 136 adet 19 ml'lik enjektör bulunarak, el konuldu.

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Evi kiralayan ve klinik gibi işlettiği belirlenen Ukraynalı kadın hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. (DHA)

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U5Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna kiralik ev
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