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Ukraynalı kadın gözyaşlarıyla eşine kavuştu, anne ve babası 'vatan haini değiliz' deyip dönmedi

11.03.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

48 yaşındaki annesi ve 52 yaşındaki babasının kendi istekleriyle Ukrayna’da kaldığını, Ukrayna ordusuna yardımcı olduklarını anlatan Snizhana Bora, eşine kavuştuğu için mutluluk duyduğunu ancak kalbinin, ruhunun Ukrayna'da kaldığını söyledi. Snizhana’nın eşi Kutsal Bora, kayınvalidesi ile görüştüğünü ancak kendisine 'ben vatan haini değilim gerekirse burada savaşarak öleceğim' diyerek Ukrayna’dan ayrılmadığını dile getirdi.

Ukraynalı kadın gözyaşlarıyla eşine kavuştu, anne ve babası 'vatan haini değiliz' deyip dönmedi

Anne ve babasını ziyaret için gittiği Ukrayna’da 1,5 yaşındaki kızı ile savaşın ortasında kalan Ukraynalı Snizhana Bora, haftalar sonra Türkiye’ye adım atıp eşi Kutsal Bora’ya kavuşmanın buruk heyecanını yaşıyor. Snizhana Bora annesinin kendisine ‘gerekirse burada savaşarak öleceğim’ dediğini ifade ederek annesiyle arasında yaşanan konuşmayı şu sözlerle özetledi: "Annem askeri hastanede askerlerin tedavisine yardımcı oluyor aynı zamanda yemek yapıyor. Annemi Türkiye’ye çağırdım ancak 'gerekirse burada savaşarak öleceğim. Eğer herkes giderse ülkemize kim bakacak. Senin çocuğun var buradan git, ben de buradaki çocuklarıma askerlerime yardım edeceğim' dedi."

''SAVAŞ BİTMEDEN RAHAT OTURAMAYIZ''

Snizhana Bora, “Benim ailem benim için kahraman. Kalbim ruhum Ukrayna’da. Sivilleri çocukları öldürmek istiyorlar. Ama biz güçlü bir ülkeyiz güçlü bir milletiz. Bu savaş son bulmadan burada rahat oturamam çocuklar insanlar ölüyor. Barış adına ne yapabileceksek onu yapalım” diye konuştu.

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''SAVAŞARAK ÖLECEĞİZ'' DEDİLER

Snizhana Bora’nın eşi Kutsal Bora da, kayınvalidesi ile görüştüğünü ancak kendisine 'ben vatan haini değilim gerekirse burada savaşarak öleceğim' diyerek Ukrayna’dan ayrılmadığını ve Türkiye’ye gelmediğini belirterek, 52 yaşındaki kayınpederinin de Ukrayna ordusuna katıldığını ancak kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

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(İHA)

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