Ukraynalı kadının 'pes' dedirten intikamı! Kocasının penisine vida somunu geçirdi

Korkunç olayın meydana geldiği Ukrayna'nın Zaporozhye kasabasında yerel basında çıkan haberlere göre, kadın kocasından "ihanetin intikamını almak" için akılalmaz bir yola başvurdu.

Ukraynalı kadın, kocasının uyumasını fırsat bildiği bir anda penisine bir vida somunu geçirdi. Ancak bu adamın penisi şiştiği için metal araç çıkarılamayacak duruma geldi.

ÖZEL ALETLER KULLANILDI

Hemen hastaneye koşan adam doktorların ilk müdahalesi sonrası vidadan kurtulamadı, çözüm olarak ameliyat masasına yattı. Doktorlar, ameliyat için açılı taşlama gibi özel aletler kullanarak adamın somundan kurtulmasını sağladılar. Birkaç saat ameliyatta kalan adam, hastanede gözetim altında tutuluyor.



