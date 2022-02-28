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Ukraynalı yaşlı adamdan tüfekli Rus askerine yumruklu saldırı

28.02.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi devam ediyor. Ukrayna'nın birçok kentinde çatışmalar sürüyor. Rus askerlerine karşı Ukrayna vatandaşları da direniş gösteriyor. Bunun en son örneği sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ortaya çıktı. İşte sosyal medyanın konuştuğu o görüntüler!

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi beşinci gününde devam ediyor. Ülkenin farklı şehirlerinde sıcak çatışmalar sürüyor. Ülkelerine giren Rus askerlerine karşı Ukraynalı siviller de direniş gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü bunun en net örneklerinden biri oldu.

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Ukraynalı yaşlı bir adam elinde tüfeği olan işgalci Rus askerine yumruklarıyla saldırdı. Rus askeri yere ateş açarak yaşlı adamı durdurmaya çalıştı. Amatör bir kamerayla kaydedilen olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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