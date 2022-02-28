Ukraynalı yaşlı adamdan tüfekli Rus askerine yumruklu saldırı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi beşinci gününde devam ediyor. Ülkenin farklı şehirlerinde sıcak çatışmalar sürüyor. Ülkelerine giren Rus askerlerine karşı Ukraynalı siviller de direniş gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü bunun en net örneklerinden biri oldu.

Ukraynalı yaşlı bir adam elinde tüfeği olan işgalci Rus askerine yumruklarıyla saldırdı. Rus askeri yere ateş açarak yaşlı adamı durdurmaya çalıştı. Amatör bir kamerayla kaydedilen olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

