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Ukrayna'nın işgali: Burger King'in Rusya'daki ortağı restoranlarını kapatmayı reddediyor

18.03.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan hamburger zinciri Burger King, Rusya'daki restoranlarını Ukrayna'nın işgali sonrası kapatmak istediği halde bunu yapamadığını açıkladı. Burger King'in bağlı olduğu Restaurant Brands International'in Rusya'daki 800 restoranını Alexander Kolobov adındaki ortağı işletiyor.

Ukrayna'nın işgali: Burger King'in Rusya'daki ortağı restoranlarını kapatmayı reddediyor

Restaurant Brands International Genel Müdürü David Shear, şirket personeline yazdığı mektupta "Rusya'daki ortağımızdan Burger King'in operasyonlarını askıya balmasını istedik ancak reddetti" ifadesini kullandı.

Shear, ortakları ile yaptıkları "karmaşık" sözleşmeler nedeniyle hemen ortaklıktan çekilmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Ukrayna'nın işgali sonrası pek çok Batılı şirket Rusya'dan çekildi ya da en azından çalışmalarını askıya aldı.

Ancak sayıları az da olsa Burger King ve İngiliz hazır giyim mağazası Marks & Spencer (M&S) gibi bazı markalar, mağazaları isim hakkını alan ortakları tarafından işletildiği için Rusya'dan çıkamıyor.

Burger King, Rusya piyasasına 10 yıl önce girdi.

Rusya'da, günlük operasyonlarını yürüten Kolobov'un yanı sıra, VTB Capital ve bir Ukraynalı yatırım firması ile ortaklaşa çalışıyor.

VTB Capital, ABD, İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri tarafından yaptırım uygulanan VTB Bankası'nın bir iştiraki.

David Shear, Restaurant Brands'in Ruslarla yaptığı ortaklık girişiminde yüzde 15'lik bir hisseye sahip olduğunu söyledi.

Ortaklığı sona erdirmeye çalıştıklarını belirten Shear, "Bunu hemen yapmak istesek de, mevcut ortaklık anlaşmamızın şartlarına göre biraz zaman alacağı açık" dedi.

Restaurant Brands bu arada, Rusya'daki tedarik zinciri, operasyonlar ve pazarlama faaliyetlerine verdiği desteği kesti. Rusya'da yatırım ve genişleme için getirilecek yeni teklifleri de kabul etmeyecek.

MARKS AND SPENCER'İN TÜRK İŞLETMECİSİ FİBA'YA ÜRÜN GÖNDERİLMİYOR

Batılı şirketler, Ukrayna'ya girmesinden bu yana Rusya'dan çekiliyor veya çekilme baskısı altında kalıyor.

Perşembe günü, dört Ukraynalı milletvekili, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a hazır giyim mağazası M&S'in Rusya'da hala açık olduğunu hatırlattı.

Ukraynalı Milletvekili Alona Shkrum, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i tecrit etmek ve Ukrayna'da çocukları öldürdüğü için iş dünyasından destek alamayacağını göstermek çok önemli" dedi.

Bazı batılı şirketler, isim hakkını kullanan ortakları nedeniyle Rusya'daki mağazalarını kapatamasa da, Ukrayna'nın işgalini kınıyorlar.

Marks & Spencer mağazaları, 1999'dan bu yana Doğu Avrupa'da şirketin ürünlerini satma yetkisini elinde bulunduran Türk şirketi Fiba tarafından işletiliyor.

Marks & Spencer, Rusya'daki 48 mağazasını işleten Fiba'ya ürün nakliyatını durdurdu.

Alman otomobil üreticisi Audi de Ukrayna'daki savaşın tedarik zincirini etkileyeceği uyarısında bulundu.

Audi yöneticisi Hildegard Wortmann, tüm uluslararası tedarik zincirlerine müdahale edileceğini söyledi.

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Burger King
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