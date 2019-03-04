Ulaştırma Bakanı Turhan; “5 G birçok ülkeden önce Türkiye’de hizmete girecek”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, dünyanın 5G ile bir değişim yaşadığına dikkat çekerek, bu teknolojinin dünyadaki birçok ülkeden önce Türkiye’de hizmete gireceğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan programı kapsamında geldiği Erzincan’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Erzincan’da ki personelleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu. Bakan Turhan burada yaptığı konuşmasında; “5 G ile iletişim, erişim, çok daha hızlı ve çok daha geniş kapsamlı olacak. Sanayi, eğitim, sağlık ve tarım sektörlerimiz bu sistemden daha rahat bir şekilde faydalanarak, insanlığın hayatını kolaylaştıracak. Bu sistemle bir doktor farklı bir hastanede uzaktan ameliyat yapıyor. Yani doktorun elindeki bıçak, 5G teknolojisiyle bir hastaya müdahale etme imkânını buluyor. Bu çok önemli bir gelişme.” diye konuştu.

