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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bakanlığımız hizmet üretmeye devam edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2020 13:53 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bakanlığımız da; sürekli gelişen ve değişen, dinamizmini asla kaybetmeyen bir irade ile hizmet üretmeye devam edecektir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bakanlığımız hizmet üretmeye devam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hükümetimizin ve Bakanlığımızın ulaşım altyapısında gerçekleştirdiği her proje ve milletimize sunduğumuz her hizmet küreselleşen dünyada ülkemizin rekabet gücünü artırmaktadır. 18 yılı aşkın süreçte olduğu gibi Bakanlığımız da; sürekli gelişen ve değişen, dinamizmini asla kaybetmeyen bir irade ile hizmet üretmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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