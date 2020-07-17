Ülkede dehşet veren olay! 10-13 yaşlarındaki çocuklar, 5 yaşındaki çocuğa tecavüz etti

Queensland polisinin bugünkü açıklamasına göre, olay 1 Temmuz'da Napranum'da akşam saatlerinde bir plajda meydana geldi.

Sözcü, çocukların Çocuk Suçları Yasası kapsamında yargılanacaklarını söyledi.

Eyalet polis sorumlusu Katarina Carroll, olayı "tam bir trajedi" niteledi ve gazetecilere "Evet, bu olayı soruşturduk. Mağdurla, ailelerle ve ona saldıran çocuklarla çalışmaya devam ediyoruz. Bir daha yaşanmamalı. Çok trajik" dedi.

Napranum, Cape York yarımadasının kuzeybatı kıyısında bin kadar yerlinin yaşadığı bir aborijin kasabası. Kasabanın en yakın kente uzaklığı 800 kilometre.

ABC Televizyonu'na göre, son 10 yılda zorlu ekonomik koşullarda iyileşme görülmesine rağmen Napranum, Queensland'ın en yoksul bölgelerinden biri olarak görülüyor.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TOPLU TECAVÜZ DAVASINDA HAPİS CEZASI YOK

2006'da Napranum'a 180 kilometre mesafedeki Aurukun kasabasında 10 yaşındaki bir kız çocuğu üç yetişkin erkek ve altı erkek çocuğunun tecavüzüne uğramıştı.

Olay o dönem tüm ülkede infial yaratmış, sanıkların hapis cezası tecil edilmişti.

Davaya bakan yargıç, bu kişileri kız çocuğunun "muhtemelen onlarla ilişkiye girmeye rıza gösterdiği için" hapse göndermediğini açıklaması öfkeyi daha da artırmıştı.

