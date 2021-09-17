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  4. Ülkede peş peşe istifalar! Bu kez de Savunma Bakanı duyurdu

Ülkede peş peşe istifalar! Bu kez de Savunma Bakanı duyurdu

17.09.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda’da Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag’ın ardından Savunma Bakanı Ank Bijleveld de istifa etti.

Ülkede peş peşe istifalar! Bu kez de Savunma Bakanı duyurdu

Hollanda’da Savunma Bakanı Ank Bijleveld ve Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag hakkında dün parlamentoya sunulan önergenin ardından istifalar art arda geldi. Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag’ın dün görevini bıraktığını duyurmasından sonra bu defa da Savunma Bakanı Ank Bijleveld istifa ettiğini açıkladı. İstifasını basın toplantısında duyuran Bijleveld, görevde kalmasının tartışma konusu olduğunu ve artık işini iyi yapamayacağını söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı istifa ettiHollanda Dışişleri Bakanı istifa etti

DIŞİŞLERİ BAKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Dün Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag hakkında görevini layığıyla yerine getirmediği gerekçesiyle parlamentoya önerge sunuldu. Oylamada 78 milletvekili Bakan Kaag’ın aleyhinde oy verirken, 72 milletvekili ise lehte oy kullanmıştı. Bakan Kaag, güvensizlik önergesinin ardından istifa etmiş, oylamanın sonucuna göre başarısızlığına hükmedildiğini ve bu karara saygı duyarak istifa ettiğini bildirmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda
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