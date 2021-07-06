HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ülkeyi ayağa kaldıran olay! General genç subaya cinsel istismarda bulundu

Ülkeyi ayağa kaldıran olay! General genç subaya cinsel istismarda bulundu

06.07.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore ordusunda bir general, genç bir subaya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Güney Kore ordusu, kışlalarda artan ve kayıtlara geçen cinsel suç iddiaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

Ülkeyi ayağa kaldıran olay! General genç subaya cinsel istismarda bulundu

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, adı açıklanmayan ve gözaltına alınan tuğgeneralin, astsubayın olayı yetkililere bildirmesi üzerine görevinden alındığını duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Boo Seung-chan, mağdur için "tüm yasal ve kurumsal desteğin" sağlanacağı sözünü vererek "Soruşturma yürütülüyor. Davayı derinlemesine inceleyeceğiz ve gerekli önlemleri alacağız." dedi.

Kışlalarda artan cinsel suç raporları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Güney Kore ordusunda, birkaç ay önce de bir kadın hava kuvvetleri mensubu, meslektaşının saldırısının ardından intihar etmişti.

Soyadı Lee olan başçavuş, mart ayı başında aynı rütbedeki meslektaşı tarafından cinsel saldırıya uğramış ve durumu üst rütbelilere bildirmişti.

Mayıs sonunda evinde ölü bulunan başçavuşun intihar ettiği tespit edilmişti.

Haberde, Güney Kore Savunma Bakanlığının mayıs ayından bu yana "diğer cinsel istismar mağdurlarını ortaya çıkarmak ve korumak için bir soruşturma başlattığı, yaklaşık 20 vakayı müfettişlere teslim ettiği" bilgisine de yer verildi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuvalette acı sürpriz! Piton penisinden ısırdı, dehşeti yaşattıTuvalette acı sürpriz! Piton penisinden ısırdı, dehşeti yaşattı
Art arda ölüyorlar! Korkutan manzara: Nedeni koronavirüs mü?Art arda ölüyorlar! Korkutan manzara: Nedeni koronavirüs mü?
22 katlı binadan düştü, elindeki not dikkat çekti22 katlı binadan düştü, elindeki not dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Güney Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tacizciye meydan dayağı! 5 yaşındaki çocuğu ara sokağa götürdü

Tacizciye meydan dayağı! 5 yaşındaki çocuğu ara sokağa götürdü

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.