'Ülkeyi bitirdiler' dedi! Sokak röportajında küfrün, hakaretin sonu gelmedi: Akıllı olun, ben Üsküdarlıyım

İstanbul Üsküdar'da Meydanı'ndan geçenler hakaretlerin, küfürlerin ve itişmenin yaşandığı bir ana şahit oldu. Sokak röportajı yapan 20'li yaşlarındaki bir genç, ''Ülkeyi bitirdiler. 20 yıldır bunları seçiyorlar, 20 yıldır başımızdalar'' dediği esnada adeta hayatının şokunu yaşadı.

Röportaja dahil olan kişi, gence ve röportajı yapan kişiye yönelik olarak, ''Siz neyin peşindesiniz? Ben Üsküdarlıyım. Akıllı olun hepiniz. Konuşmayın'' dedi. Röportajı yapan kişi, ''Görüntü çok hoş bir görüntü değil'' diyerek öfkeli adamı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

''ALIRIM SENİ AYAĞIMIN ALTINA! SEN KİMSİN?''

''Ben Üsküdarlıyım'' diyen adam, ''Siz gazeteci falan değilsiniz. Pabucumun gazetecisi'' diyerek sözlerine devam ederken, gecin ''Devam et hadi'' demesi ortamı daha da gerdi. Öfkeli adam, ''Alırım seni ayağımın altına. Sen kimsin? Kapatın kamerayı. Bırakın bu işleri'' diyerek gence ve gazeteciye saldırmaya çalıştı. Küfürlerin ve itişmenin yaşandığı ortam araya başka vatandaşların girmesiyle son buldu.





