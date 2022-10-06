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'Ülkeyi bitirdiler' dedi! Sokak röportajında küfrün, hakaretin sonu gelmedi: Akıllı olun, ben Üsküdarlıyım

06.10.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar Meydanı'nda gerçekleştirilen bir sokak röportajında küfürler, tehditler havada uçuştu. Mikrofon uzatılan bir genç, ''Ülkeyi bitirdiler. 20 yıldır baştalar'' dediği sırada başka bir vatandaş ''Siz neyin peşindesiniz? Ben Üsküdarlıyım. Akıllı olun hepiniz. Kimsiniz siz'' derken, röportajı yapan kişiye de ''Siz gazeteci falan değilsiniz. Bu röportajı yapmaya hakkın yok'' sözleriyle çıkıştı. Küfürlerin ve itişmenin yaşandığı ortam araya başka vatandaşların girmesiyle son buldu.

'Ülkeyi bitirdiler' dedi! Sokak röportajında küfrün, hakaretin sonu gelmedi: Akıllı olun, ben Üsküdarlıyım

İstanbul Üsküdar'da Meydanı'ndan geçenler hakaretlerin, küfürlerin ve itişmenin yaşandığı bir ana şahit oldu. Sokak röportajı yapan 20'li yaşlarındaki bir genç, ''Ülkeyi bitirdiler. 20 yıldır bunları seçiyorlar, 20 yıldır başımızdalar'' dediği esnada adeta hayatının şokunu yaşadı.

Röportaja dahil olan kişi, gence ve röportajı yapan kişiye yönelik olarak, ''Siz neyin peşindesiniz? Ben Üsküdarlıyım. Akıllı olun hepiniz. Konuşmayın'' dedi. Röportajı yapan kişi, ''Görüntü çok hoş bir görüntü değil'' diyerek öfkeli adamı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

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''ALIRIM SENİ AYAĞIMIN ALTINA! SEN KİMSİN?''

''Ben Üsküdarlıyım'' diyen adam, ''Siz gazeteci falan değilsiniz. Pabucumun gazetecisi'' diyerek sözlerine devam ederken, gecin ''Devam et hadi'' demesi ortamı daha da gerdi. Öfkeli adam, ''Alırım seni ayağımın altına. Sen kimsin? Kapatın kamerayı. Bırakın bu işleri'' diyerek gence ve gazeteciye saldırmaya çalıştı. Küfürlerin ve itişmenin yaşandığı ortam araya başka vatandaşların girmesiyle son buldu.

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sokak röportajı
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