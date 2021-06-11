Ulrich Kranz Apple'da!

Apple'ın otomobil projesiyle ilgili söylentiler bir kez daha teknoloji gündeminde yer almaya başladı. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde, yakın kaynaklar tarafından Apple'ın pil üreticisi iki Çinli şirket ile görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti. Şimdi ise Apple'ın işe aldığı yeni bir isim ortaya çıktı; Ulrich Kranz.

APPLE'IN OTOMOBİL PROJESİNE YENİ İSİM

Teknoloji devi, otonom elektrikli araç geliştiren Canoo'nun eski CEO'su Ulrich Kranz'ı işe aldı. Üstelik bir kaynak, Apple'ın Ulrich Kranz'ı işe aldığını da doğruladı. Alanında deneyimli bir isim olan Kranz'ın Apple'ın otomobil projesini yürüten Doug Field'a rapor vereceği söyleniyor. Fakat Kranz'ın Apple'daki görevi hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Apple'ın Ulrich Kranz'ı işe alması, otonom bir elektrikli otomobil yapmak konusunda kararlı olduğunun açık bir işareti olarak da gösterilmekte.

BMW i3 VE i8'İN ARKASINDA ULRICH KRANZ VAR

Ulrich Kranz, bir otonom araba girişimi olan Canoo'yu kurmuş ve şirketin CEO'luk görevini üstlenmişti. Canoo'yu kurmadan önce Kranz, 30 yıldır çalıştığı BMW'de i3 ve i8 araçlarının geliştirilmesine yardımcı olmuştu.

EN AZ 5 YIL

Apple Car olarak adlandırılması beklenen Apple imzalı elektrikli otomobil hakkında önümüzdeki günlerde daha çok şey duyabiliriz. Fakat Apple'ın sürücüsüz otomobil gelişme konusunda henüz erken aşamalarda olduğu öne sürülüyor. Kaynaklara göre otomobilin lansmanına en az beş yıl var.

