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Ulu önder Atatürk’e sevgi ve saygıyla… Bağımsızlık meşalesi 103 yıldır yanıyor

19.05.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istiklal meşalesini yakmak için Bandırma Vapuru’yla Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919’un 103’üncü yıldönümünde bugün Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı-beyaz coşkuya bürünecek. Ankara’daki kutlamanın merkezinin Anıtkabir olması beklenirken Türkiye’nin dört bir yanında kutlamalar, yürüyüşler ve konserler düzenlenecek…

Ulu önder Atatürk’e sevgi ve saygıyla… Bağımsızlık meşalesi 103 yıldır yanıyor

Milli Mücadele ateşi 103 yıldır yanıyor “Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım” ruhuyla Samsun'a çıkan Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı Milli Mücadele meşalesi gururla geleceğe taşınıyor.
İşgal altındaki bir ülkenin kurtuluşunu millette gören ve İngiliz donanmasının demir attığı İstanbul'dan silah arkadaşlarıyla Anadolu'ya geçen Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da yaktığı meşale gururla yanıyor. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından İzmir'in Yunanlar, Adana'nın Fransızlar, Antalya ve Konya'nın İtalyanlar tarafından işgal edildiği, Urfa, Maraş, Antep, Merzifon ve Samsun'a İngiliz askerlerinin çıktığı, İstanbul'a ise İngiliz donanmasının demirlediği bir dönemde "Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım" ruhuyla Samsun'a çıkan Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bugün bir kez daha minnet ve özlemle anılacak.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN PROGRAMI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenecek İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'na katılacak.

KILIÇDAROĞLU GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜNE KATILACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Gençlik Kollarının düzenleyeceği Büyük Gençlik Yürüyüşü'ne katılacak.

GENÇLERLE ANITKABİR’E ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve KKTC'den gelen temsilci gençler ile 11 ülkeden 20 gencin yanı sıra sporcular, Bakanlık personeli, federasyon temsilcileriyle Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, "Yücel Arzen: İstiklal Türküleri" lansmanı ile gençlerin ve sporcuların kabulüne iştirak edecek.

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Mustafa Kemal Atatürk
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