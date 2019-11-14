"Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı" başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Yunus Emre Yerleşkesi Öğrenci Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, AÜ'nün 1958 yılında kurulduğunu ve 1980'lerde açıköğretim sistemi hizmetine geçtiğini hatırlattı.

Açıköğretim sistemi kapsamında üç fakültenin bulunduğunu belirten Çomaklı, "Son bir yılda da yaklaşık 15 ülkede, bu sistem özellikle Türklere yönelik hizmet vermeye çalışmaktadır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi olarak başlıca hedefimiz, gelecek yıllarda tüm dünyada neslimizi teslim edeceğimiz çocuklara ortam hazırlamak ve hazırladığımız ortamı eğitim sistemine dahil etmek." dedi.

Bu durumun da dijitalleşme sürecinden geçtiğinin farkında olduklarını anlatan Çomaklı, yeni neslin, küçük bir tablet veya telefon ile her şeyi yapabildiğini vurguladı.

Hızlı bir şekilde dijitalleşme sürecine dahil olmaları ve açıköğretim sistemini de buna entegre etmeleri gerektiğini anlatan Çomaklı, şunları söyledi: