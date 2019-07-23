VİYANA (AA) - Uluslararası Basın Enstitüsünce (IPI), Anadolu Ajansı (AA) çalışanı Filistinli foto muhabiri Mustafa ﻿Kharouf için "İsrail devletine, derhal Mustafa ﻿Kharouf'un serbest bırakılması ve Ürdün ya da başka bir ülkeye sınır dışı edilme girişiminden kaçınılması çağrısında bunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan IPI'dan yapılan yazılı açıklamada, Kharouf'un 6 aydan fazla süredir İsrail yasalarına aykırı şekilde gözaltında tutulduğuna dikkat çekilerek, muhabirin ailesiyle yaşaması ve mesleğini herhangi bir engel olmaksızın sürdürme hakkının yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, ﻿İsrail yönetiminin, pazar akşamından pazartesi öğlene kadar Kharouf'u, Ürdün'e sınır dışı etme girişiminde bulunduğu ancak Ürdün tarafının bu isteğini kabul etmediği için gazetecinin tutulduğu sınır dışı merkezine geri götürüldüğü ifade edildi.

İsrail'in hukuk dışı tutumuna tepki gösterilen açıklamada, "İsrail devletine, derhal foto muhabiri Mustafa ﻿Kharouf'un serbest bırakılması ve Ürdün ya da başka bir ülkeye sınır dışı edilme girişiminden kaçınılması çağrısında bunuyoruz." ifadesi kullanıldı.