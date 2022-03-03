HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uluslararası Ceza Mahkemesi taraf ülkelerin başvurusunun ardından Ukrayna'daki savaş suçları ile ilgili resmen soruşturma başlattı

Uluslararası Ceza Mahkemesi taraf ülkelerin başvurusunun ardından Ukrayna'daki savaş suçları ile ilgili resmen soruşturma başlattı

03.03.2022 06:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'da 2013 yılından bu yana işlenen savaş ve insanlığa karşı suçlar ile soykırım iddialarına ilişkin resmen soruşturma başlattı. Soruşturma, sözleşmeye taraf olan 39 ülkenin başvurusunun ardından açıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi taraf ülkelerin başvurusunun ardından Ukrayna'daki savaş suçları ile ilgili resmen soruşturma başlattı

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'da 2013 yılından bu yana işlenen savaş ve insanlığa karşı suçlar ile soykırım iddialarına ilişkin resmen soruşturma başlattı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluşunu düzenleyen Roma Statüsü'ne taraf 39 ülke, Ukrayna'daki savaş suçlarının soruşturması için Çarşamba günü İngiltere'nin inisiyatifi ile Lahey'deki mahkemeye başvurdu.

Başsavcı Karim AA Khan, Ukrayna'nın güneydoğusunda başlayan ve 2013 yılından bu yana işlenen savaş suçlarına ilişkin kanıtların toplanmaya başlanması talimatını verdi.

Khan, Twitter mesajında, "39 taraf devlet tarafından yapılan başvurunun ardından Ukrayna'da aktif soruşturmalar resmi olarak başlatılmıştır" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan, hafta başında yaptığı açıklamada, Ukrayna'da son yıllarda işlendiği iddia edilen savaş ve insanlığa karşı suçlar konusunda soruşturma açılması için makul bir temel bulunduğunu bildirmişti.

Başsavcı, Ukrayna'daki don gelişmeler ışığında savaş suçları ile ilgili yeni iddiaları soruşturmaya dahil etmek niyetinde olduğunu açıklamıştı.

Khan'ın yetki talebine ilişkin açıklananının ardından Roma Statüsüne taraf 39 ülke, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, resmen soruşturma açılmasını istedi.

Khan: Tarafsız ve bağımsız yürütülecek

Taraf devletlerin doğrudan talebi üzerine Başsavcı Karim AA Khan, süreci hızlandırma kararı aldı.

Lahey'deki mahkeme, Ukrayna'da 2013 yılından bu yana işlendiği iddia edilen ciddi suçlara ilişkin derhal bağımsız ve nesnel bir soruşturma başlatılmasını benimsedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan, "Ofisim tarafından yürütülen soruşturmaların, tamamlayıcılık ilkesine tam saygı göstererek, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, tüm ilgili paydaşlar ve çatışmanın tarafları ile ilişki kurmaya çalışacağım" görüşünü dile getirdi.

Mahkemenin yetki alanına giren suçlar için hesap verebilirliği sağlamak için uğraşacağını vurgulayan başsavcı, taraf devletler ve uluslararası toplumun desteğinin de önemli olduğunun altını çizdi.

Khan, Ukrayna'daki bütün taraflara "uluslararası insancıl hukukun uygulanabilir kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalma" çağrısını da yineledi.

Ukrayna'daki suçlara ilişkin soruşturma talebinde bulunan taraf ülkelerden biri olan Belçika hükümetinden yapılan açıklamada, savaşların da kuralları olduğuna dikkati çekilerek, "Silahlı çatışmalar sırasında bile tüm taraflar uluslararası insancıl hukuka saygı göstermekle yükümlüdür" dendi.

Rusya ve Ukrayna, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf değil. Ancak Ukrayna hükümeti daha önce savaş suçlarına ilişkin soruşturma istediğini belirtmişti.

Başsavcı Khan, bu hafta içinde Ukrayna'nın taraf olmaması nedeniyle sürecin yavaş ilerleyeceğini, taraf devletlerin resmi başvuru yapması durumunda sürecin hızlanmasının mümkün olduğunu söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Romanya nerede, hangi bölgede? Romanya nerede, hangi bölgede?
Avrupa'yı karıştıran olay! Ruslara izin verilmediAvrupa'yı karıştıran olay! Ruslara izin verilmedi
Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Tarih de verdi: İlan edecekler

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Tarih de verdi: İlan edecekler

'Keskin nişancılar var derhal uzaklaşın!'

'Keskin nişancılar var derhal uzaklaşın!'

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

6 parti liderinin buluşmasında yeni detay! Ali Babacan…

6 parti liderinin buluşmasında yeni detay! Ali Babacan…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.