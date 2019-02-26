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Uluslararası gözlemcilerden Senegal'deki cumhurbaşkanı seçimine övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 01:02 | Son Güncelleme

ECOWAS gözlem heyeti başkanı Dr. Yayi Boni: - "Senegallilerin olgunluğu sayesinde seçim, barış ve sakinlik içinde geçti"

Senegal'de pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini takip eden uluslararası gözlemciler, "Senegal halkının olgunluğu sayesinde seçimlerin barış ve sakinlik içinde tamamlandığını" bildirdi.

Afrika Birliği, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Uluslararası Frankofon Örgütü (OIF) gözlem heyetlerinin başkanları, başkent Dakar'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Afrika Birliği, OIF ve ECOWAS adına konuşan ECOWAS heyetinin başkanı, eski Benin Cumhurbaşkanı Dr. Yayi Boni, ülke çapında görevlendirdikleri gözlemcilerin seçimlerin güvenilirliğine gölge düşürecek bir olayla karşılaşmadığını belirtti.

"Senegallilerin olgunluğu sayesinde seçim, barış ve sakinlik içinde geçti." ifadesini kullanan Boni, sağduyuları için adaylara, sivil topluma ve gençlere teşekkür etti.

Boni, seçim sonuçlarına dair spekülasyonlara yer verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Senegal'deki siyasetçiler, muhtemel tartışmaların önüne geçmek için sakinliklerini korumalıdır." dedi.

- Basından adaylar Seck ve Sonko'ya tepki

Diğer yandan Senegal'deki medya örgütleri, ortak basın açıklaması yaparak, muhalefetin önde gelen adayları Idrissa Seck ve Ousmane Sonko'nun Fransız medyası ve bazı yerel basın kuruluşlarına yönelik suçlamalarını kınadı.

Açıklamada, Seck ve Sonko'nun medya organlarını manipülasyonla suçlamasının gerçeği yansıtmadığı, basın üzerinde baskı oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

Adayların açıklamalarının "dil sürçmesi olduğunun umut edildiği" belirtilen açıklamada, "Eğer durum böyle değilse adaylar Seck ve Sonko, haber alma özgürlüğünü kısıtlamanın yanında basını bölmeyi amaçlıyorlar." ifadesi yer aldı.

- "Başbakan siyasi açıklama yapmıştır"

Oyların Sayılması Ulusal Komisyonu (CNRV) Başkanı Yargıç Demba Kandji de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Muhammed Boun Abdalah Dionne'nin "Cumhurbaşkanı Macky Sall'in oyların yüzde 57'sini aldığı" açıklamasını "siyasi rolü gereği yaptığını" söyledi.

"Başbakan'ı kınamıyorum ancak ben bir hakimim ve kararlarım, 45 seçim bölgesindeki komisyonlardan gelecek sonuçlara dayalı olacak." diyen Dionne, sonuçlar açıklanmadan önce şeffaflığı kanıtlamak için basını CNRV'ye davet edebileceklerini dile getirdi.

Pazar günkü seçimlerde sandıkların kapanmasının ardından medyada hiçbir adayın yüzde 50'yi geçemediği haberleri yer alırken, Başbakan Muhammed Boun Abdalah Dionne, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in oyların yüzde 57'sini aldığını iddia etmişti.

Hakimler Birliği (UMS) Başkanı Souleymane Teliko, bunun üzerine Başbakan'ın açıklamalarının yasal değeri olmadığını, seçim sonuçlarını sadece Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun (INEC) açıklayabileceğini ifade etmişti.

INEC'in konuya dair açıklamasında, oyların halen sayılmakta olduğu, resmi sonuçların cuma gününden önce INEC tarafından açıklanacağı bildirilmişti.

Toplam 6 milyon 683 bin 43 seçmenin kayıtlı olduğu Senegal'de, seçimlerde Cumhurbaşkanı Sall'in yanı sıra Seck, Sonko, Madicke Niang ve Issa Sall Cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Birliği Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Cumhurbaşkanı seçimi Senegal

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