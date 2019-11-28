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ULUSLARARASI KÖPRÜ KURAN TÜRK DİZİLERİ - Gürcistan'da Türk dilinin elçileri: Türk dizileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:01 | Son Güncelleme

Gürcü sanatçı Sophia Saakaşvili: - "Türk dizilerini Gürcistan'a geldiğinden beri çok severek izliyorum. Diziler Gürcüceye çevrilse de benim için önemli olan Türkçe öğrenmekti" - 24 yaşındaki Türkolog Bela Gabitaşvili: - "Gürcülerin çoğu Türk dizilerini tercih ediyor çünkü kendi kültüründen bir şeyler buluyor. Ayrıca Türk yapımcılar gelenek ve adetlerini en iyi şekilde göstermeyi başarıyor"

TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Türkiye'nin sınır komşusu ve stratejik ortağı Gürcistan'da, yaklaşık 10 yıl önce seyirciyle buluşan Türk dizileri, Türkçeye ilgiyi artırarak Türkiye ve Türk kültürünün daha yakından tanınmasına vesile oluyor.

Ülkenin neredeyse tüm televizyon kanallarında yayımlanan Türk dizileri, özelikle Gürcü gençlerini Türkçe öğrenmeye teşvik ederken iki ülke arasındaki kültürel bağları da güçlendiriyor.

AA muhabirine konuşan 24 yaşındaki Gürcü sanatçı Sophia Saakaşvili, Türk dizilerini çok sevdiğini söyledi.

Uluslararası ilişkiler mezunu, şarkıcı Saakaşvili, "Türk dizilerini Gürcistan'a geldiğinden beri çok severek izliyorum. Diziler Gürcüceye çevrilse de benim için önemli olan Türkçe öğrenmekti." dedi.

Saakaşvili, Türkçe öğrenmek için 5 yıl önce Tiflis Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) başvurduğunu dile getirerek "5 yıldır Türkçe derslerine devam ediyorum. Türk dizileri de benim Türkçe öğrenmeme vesile oldu." diye konuştu.

Türkçesini ilerlettiği için artık dizileri Türkçe izlediğini kaydeden Saakaşvili, Türk dizilerinin aynı zamanda müzik zevkini de geliştirdiğini belirtti.

Saakaşvili, "Ben İngilizce, Gürcüce ve çeşitli dillerde şarkı söylüyorum ama Türkçe şarkılar benim için çok yeni. Bu yüzden de bir sanatçı olarak Türkçe eserler konusunda da kendimi geliştirmeye başladım. Dolayısıyla Türk dizileri sadece Türkçe öğretmekle kalmadı repertuvarımı da geliştirdi." ifadelerini kullandı.

- "Gürcüler Türk dizilerinde kendilerinden bir parça buluyor"

24 yaşındaki Türkolog Bela Gabitaşvili de Türk dizileriyle 10 yıl önce Antalya tatilinde tanıştığını söyledi.

Gabitaşvili, o dönem dizilerde Gürcüce dublaj ya da altyazı imkanı olmadığına işaret ederek "Türkçe bilmesem de Türkçe dizi izlemek bana çok yardımcı oldu. Üniversiteye girdiğimde artık Türkçe cümleler kurabiliyordum. Türk dizileri Türkçemi geliştirmekte bana çok büyük fayda sağladı bugüne kadar." diye konuştu.

Türk dizilerinin ülkede ilgiyle izlendiğini belirten Gabitaşvili, "Gürcülerin çoğu Türk dizilerini tercih ediyor çünkü kendi kültüründen bir şeyler buluyor. Ayrıca Türk yapımcılar gelenek ve adetlerini en iyi şekilde göstermeyi başarıyor." ifadelerini kullandı.

Gabitaşvili, diziler sayesinde Türkiye'nin, Gürcistan'da giderek tanınmaya başladığını ve daha çok Türk dizisinin gösterildiğini söyledi.

YEE'de Türkçe eğitimi de alan Gabitaşvili, Türkçe öğrenmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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