Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda uçuşlar yeniden başladı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'nda uçuşlar tekrar başladı.

Mitiga Uluslararası Havaalanı yönetiminin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, seferler yaklaşık iki saatlik aranın ardından yeniden başladı.

Açıklamada, İstanbul'dan kalkan Afrika Hava Yollarına ait uçağın gelişi için havaalanının uçuşlara tekrar açıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Mitiga Uluslararası Havaalanı'na kaynağı bilinmeyen roketler düşmesi nedeniyle seferler askıya alınmıştı.

