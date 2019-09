Uluslararası Suriye Konferansı Sonuç Bildirgesi

- "İnsani yardımın önündeki engeller kaldırılmalı"

Türkiye'nin,

Suriye'den yönelebilecek somut tehditlere karşı güvenliğini, Suriye yönetimi ve

Suriye toplumunu oluşturan bütün meşru aktörlerle çok yönlü diplomasiye

başvurarak bertaraf edebileceği aktarılan bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Suriye krizi bağlamında sadece Suriye yönetimiyle sorun yaşamamaktadır. Akışkan ve kırılgan saha koşulları ülkemizi krize müdahil diğer aktörlerle de her an

çatışabilir bir konumda tutmaktadır. Çok boyutlu bu gerilimden en az hasarla çıkmanın yolu Türkiye-Suriye ilişkilerini bir an önce yeniden rayına oturtmaktan

geçmektedir. Suriye'nin geleceğine Suriye toplumunun bileşenlerinin kendi aralarındaki müzakerelerle karar vermeleri gerektiği vurgulanmıştır.

Türkiye'nin,

sınır güvenliğimizi korumaya odaklı adımlar atması ve olası

sığınmacı akınlarını bölgesel, Avrupa Birliği ve BM'nin de dahil olacağı uluslararası düzeyde yük paylaşımı yoluyla çözme

arayışlarını yoğunlaştırması gereğinin altı çizilmiştir.