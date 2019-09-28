HABER

Uluslararası Suriye Konferansı Sonuç Bildirgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 21:55 | Son Güncelleme

CHP tarafından "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" temasıyla düzenlenen konferansın sonuç bildirgesinden: - "Komşumuz Suriye'de çatışmaların sona erdirilerek barış, huzur, istikrarın tesis edilmesi, Suriyeli sığınmacılar meselesinin uluslararası hukuk, insan hakları ekseninde çözümü Türkiye için temel ve öncelikli bir hedef olmalıdır" - "CHP, Suriye'de barışın tesisi ile birlikte Orta Doğu bölgesinde kalıcı bir barışın da kurulabileceği inancını taşımakta ve savunmaktadır. Bu bağlamda, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) düşüncesinin hayata geçirilmesi için kararlı ve ısrarlı şekilde çalışılması gerektiğine inanmaktadır"

Uluslararası Suriye Konferansı Sonuç Bildirgesi

İSTANBUL (AA) - CHP tarafından "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, CHP tarafından Türkiye'nin huzuru ve güvenliği ile bölgenin istikrarı bakımından en
önemli sorunlarından biri haline gelen Suriye krizinin çözümüne katkı sağlamak,
meselenin siyasi ve insani boyutlarını tartışarak yapıcı öneriler üretmek için İstanbul'da kamuoyuna açık uluslararası konferans düzenlendiği hatırlatıldı.

Konferansa, Türkiye'den, bölgeden ve uluslararası örgütlerden siyasetçi,
diplomat, akademisyen, gazeteci ve STK temsilcilerinin katıldığı belirtilen bildirgede, "Komşumuz Suriye'de çatışmaların sona erdirilerek, barış, huzur, istikrarın tesis edilmesi, Suriyeli sığınmacılar meselesinin uluslararası hukuk, insan hakları
ekseninde çözümü Türkiye için temel ve öncelikli bir hedef olmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildirgede, Suriye siyasetinde barışı önceleyerek atılacak adımların Türkiye'nin çıkarları, bölgenin refahı ve küresel güvenlik bakımından tayin edici olacağı vurgulanarak, konferansta, Suriye'de Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla terör örgütü olarak ilan edilen örgütlere
karşı küresel ölçekte iş birliği gerektiğine işaret edildiği kaydedildi.

- "İnsani yardımın önündeki engeller kaldırılmalı"

Türkiye'nin,
Suriye'den yönelebilecek somut tehditlere karşı güvenliğini, Suriye yönetimi ve
Suriye toplumunu oluşturan bütün meşru aktörlerle çok yönlü diplomasiye
başvurarak bertaraf edebileceği aktarılan bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Suriye krizi bağlamında sadece Suriye yönetimiyle sorun yaşamamaktadır. Akışkan ve kırılgan saha koşulları ülkemizi krize müdahil diğer aktörlerle de her an
çatışabilir bir konumda tutmaktadır. Çok boyutlu bu gerilimden en az hasarla çıkmanın yolu Türkiye-Suriye ilişkilerini bir an önce yeniden rayına oturtmaktan
geçmektedir. Suriye'nin geleceğine Suriye toplumunun bileşenlerinin kendi aralarındaki müzakerelerle karar vermeleri gerektiği vurgulanmıştır.

Türkiye'nin,
sınır güvenliğimizi korumaya odaklı adımlar atması ve olası
sığınmacı akınlarını bölgesel, Avrupa Birliği ve BM'nin de dahil olacağı uluslararası düzeyde yük paylaşımı yoluyla çözme
arayışlarını yoğunlaştırması gereğinin altı çizilmiştir.

Suriye'de savaş nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca
insanın bu mağduriyetlerini gidermek için Suriye halkına gönderilen insani
yardımlara erişimin önündeki bütün engellerin kaldırılması, Suriye yeniden güvenli
ülke haline geldikten sonra sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerinin teşvik edilmesi,
ülkemizde kalabilecek olan Suriyelilerin ise toplumumuza uyum sağlamaları
için plan ve stratejilerin oluşturulması öncelikli hedefler olarak belirlenmiştir.

Kayıp kuşakların oluşumunu engellemek ve çalışma yaşamında kayıt dışı istihdam
başta olmak üzere istismarın önüne geçmek için yerel ve merkezi idarelerin iş birliğinin altı çizilmiştir. Uyum politikalarının etkin olarak uygulanabilmesi için yerel idarelere önemli görevler düştüğü belirtilmiş, ülkemizdeki Suriyelilerin toplumumuza uyumları için Ankara ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun
önemi vurgulanmıştır."

- "Suriye'nin yaralarını sarması için bölge ülkelerinin desteği önemli"

Bildirgede, Suriye'deki savaşa müdahil olan bölge ülkelerinin, bölgenin huzur, barış ve istikrarı
için Suriye'deki savaşı bitirmeye odaklanmaları gerektiği, Suriye'nin
yaralarını sarması için bölge ülkelerinin desteğinin önemli olduğu belirtildi.

Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden inşasına en büyük katkıyı öncelikle barıştan yana, güvenilir bir komşu olduğunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyarak verebileceği aktarılan bildirgede, şunlar kaydedildi:

"CHP, Suriye'de barışın tesisi ile birlikte Orta Doğu bölgesinde kalıcı bir barışın da kurulabileceği inancını taşımakta ve savunmaktadır. Bu bağlamda, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) düşüncesinin hayata geçirilmesi için kararlı ve ısrarlı şekilde çalışılması gerektiğine inanmaktadır. Türkiye, Suriye, Irak ve İran'ın öncelikle başlatmaları gerektiği düşünülen bu süreç, koşullar elverdiğince tüm Orta Doğu bölgesini bir barış, istikrar ve iş birliği atmosferine kavuşturacaktır. Bölge ülkelerinin
katılımına ve bölge dışı aktörlerin ve uluslararası kuruluşların desteğine de açık olan bu
girişimin önemi de konferans sırasında güçlü bir şekilde dile getirilmiştir."

Antalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandıAntalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandı
6 bilen çıkmadı, 5 milyon TL devretti!6 bilen çıkmadı, 5 milyon TL devretti!
Kağıthane'de yeraltı hatlarında patlamaKağıthane'de yeraltı hatlarında patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Konferans sonuç bildirgesi Suriye Uluslararası Suriye Konferansı

En Çok Okunan Haberler

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
28 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 5 milyon TL devretti!

Sakarya'da 50 asker yemekten zehirlendi

50 asker yemekten zehirlendi

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Son dakika: İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu açıklandı!

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.