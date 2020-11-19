Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne çıktı

Yaklaşık 7 saat süren yürüyüşte Sergey Rizhikov ve Sergey Kud-Sverçkov, istasyondaki en eski Rus bölümü Zarya'da akışkan regülatörünü zorlu bir cıvata nedeniyle yenileyemedi ancak anten kablosunun yerini değiştirmede kozmonotların şansları yaver gitti.

YENİ LABORATUVAR İÇİN İLK ADIM

Anten kablosunun yerinin değiştirilmesi, Rusya'nın istasyonda uzay yürüyüşü için kullanılan eski Pirs modülünün, yeni Nauka laboratuvarına yer açılması için devreden çıkarılmasının ilk adımı olarak nitelendirildi.

Rus görev kontrol merkezi, uzay yürüyüşüne çıkan kozmonotlar tarafından daha önce için hiç kullanılmayan 11 yaşındaki Poisk hava hücresinden çıkış yapan Rizhikov ve Kud-Sverçkov'u kutladı.

Nauka'ya hazırlık amacıyla Rusya'nın kontrolünde birkaç uzay yürüyüşüne daha ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.

22 ton ağırlığında, 13 metre uzunluğundaki yeni laboratuvarın, Kazakistan'dan güçlü Proton roketiyle fırlatılması planlanıyor.

UUİ'ye gönderilmesi neredeyse 10 yıldır ertelenen araştırma laboratuvarının 2021 başında istasyona varması öngörülüyor.