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'Umarım evde bir cinayet yaşanmıyordur' O anları kaydetti! Ne var ne yok sokağa fırlattı 'Bir delikanlı! Çıplaktı' Tuhaflığın ardından dram çıktı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.09.2024 07:33
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İstanbul, Fatih'teki bir apartmanda yaşanan olay önce tüm mahalleyi şaşkına çevirdi, sonrasında ortaya çıkan dram ise herkesin yüreğini yaktı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde bir gencin evin penceresinden dışarıya kıyafetler fırlattığı görüldü. O anları kaydeden vatandaşın şaşkınlık içinde "Umarım evde bir cinayet yaşanmıyordur" dediği duyulurken gençle alakalı ortaya çıkan gerçek herkesi üzdü. Edinilen bilgilere göre genç Gazze'de annesini kaybettikten sonra bu hale gelmişti.

'Umarım evde bir cinayet yaşanmıyordur' O anları kaydetti! Ne var ne yok sokağa fırlattı 'Bir delikanlı! Çıplaktı' Tuhaflığın ardından dram çıktı

İstanbul Fatih'teki apartmanda önce şaşkına çeviren sonrasında ortaya çıkan gerçekle yürek yakan bir olay yaşandı. Bir genç dakikalar boyunca gömlek, pantolon, tişört... Bütün giysilerini pencereden aşağı attı. Kimi onu deli sandı, kimi gülüp eğlendi ama olayın ardından bir dram çıktı. İşte detaylar...

"UMARIM EVDE BİR CİNAYET YAŞANMIYORDUR"

Show Haber'de yer alan bir habere göre; bir genç eline geçen tüm kıyafetleri evin penceresinden sokağa attı. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kameraya kaydedildi. Giysi yağmuru bir komşunun kamerasına yansırken görüntüleri kaydeden vatandaş o esnada "Sokak ortasına yağan çamaşırlar... 2. kattan. Şaşkın insanlar. Umarım evde bir cinayet yaşanmıyordur. Kendini de göstermiyor, perdenin altından atıyor" ifadelerini kullandı.

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"BİR DELİKANLI, PANTOLONU VARDI, ÇIPLAKTI"

Fatih'te yaşanan olayda mikrofon uzatılan vatandaşlardan biri "Normal bir durum değil. Çok şaşırdım. Rahatsız olduk yani bu nedir gürültü diye. Bir delikanlı, pantolonu vardı, çıplaktı. Elinde tişörtü, aşağıda giydi. O kadar onları gördüm. Çok büyük bir sesle gürültüyle apartman yıkıldı. Ve birden bir genç dışarıya fırladı. Türkçe bilmedikleri için anlaşamıyoruz, iletişime geçemiyoruz." şeklinde konuştu.

Apartmanda yaşayan adamın iddiaya göre psikolojik sorunları vardı. Sokağa attığı giysileri mahalleli toplayıp apartmanın girişine getirdi.

Yoldan gelip geçenleri şaşkına çeviren o tuhaflığın ardından yürek yakan bir dram çıktı.

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"GAZZE'DE ANNESİ ŞEHİT OLDUKTAN SONRA BU HALE GELMEYE BAŞLADI"

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş da "Bütün giysilerini aşağı atıyor. Gazze'de annesi şehit olduktan sonra bu hale gelmeye başladı yavaş yavaş. Annesi Gazze'de arabanın içindeyken saldırıya uğradı" dedi. Genç adam İsrail katliamında annesini kaybetmiş, o travmayı atlatamamıştı.

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"OĞLUMUN TEDAVİSİNİ YAPTIRACAĞIM"

Gencin perişan olan babası da güçlükle konuştu. Baba "Ben çok üzgünüm. Oğlumun tedavisini yaptıracağım." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Fatih kıyafet
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