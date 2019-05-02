UMH Başkanı Serrac BM temsilcileriyle görüştü

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle, Trablus ve çevresindeki son durumu ve BM'nin siyasi sürece dönülmesi yönündeki çabalarını görüştü.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ve Yardımcısı Stephanie Williams ile bir araya geldi.

Serrac, burada yaptığı açıklamada, Libya'da savaş suçu işleyen ve insan haklarını ihlal edenlerin yargılanacağını vurguladı.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame de sivillere ve sivil yerleşim yerlerine saldırıların kabul edilemeyeceğini ifade etti. Selame, sivillerin hedef alınmasının insan hakları açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu dile getirdi.

Uluslararası toplumun Libya krizinin askeri yoldan çözülemeyeceğinin farkında olduğuna dikkati çeken Selame, savaşı sona erdirmek için her türlü çabayı gösterdiğini savundu.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Hafter'in başlattığı bu saldırı ayrıca BM'nin, 14-16 Nisan tarihlerinde, Libya'daki taraflar arasında düzenlemeyi planladığı diyalog konferansının sekteye uğramasına da neden oldu.

