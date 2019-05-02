HABER

UMH Başkanı Serrac BM temsilcileriyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 23:34 | Son Güncelleme

UMH Başkanı Serrac BM temsilcileriyle görüştü

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle, Trablus ve çevresindeki son durumu ve BM'nin siyasi sürece dönülmesi yönündeki çabalarını görüştü.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ve Yardımcısı Stephanie Williams ile bir araya geldi.

Serrac, burada yaptığı açıklamada, Libya'da savaş suçu işleyen ve insan haklarını ihlal edenlerin yargılanacağını vurguladı.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame de sivillere ve sivil yerleşim yerlerine saldırıların kabul edilemeyeceğini ifade etti. Selame, sivillerin hedef alınmasının insan hakları açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu dile getirdi.

Uluslararası toplumun Libya krizinin askeri yoldan çözülemeyeceğinin farkında olduğuna dikkati çeken Selame, savaşı sona erdirmek için her türlü çabayı gösterdiğini savundu.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Hafter'in başlattığı bu saldırı ayrıca BM'nin, 14-16 Nisan tarihlerinde, Libya'daki taraflar arasında düzenlemeyi planladığı diyalog konferansının sekteye uğramasına da neden oldu.

PARTNERDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye varDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye var
Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar varKahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var
Vanlılar yağmura hazırlıksız yakalandıVanlılar yağmura hazırlıksız yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Faiz es-Serrac General Halife Hafter Libya Trablus Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

Tuzla'da çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Son dakika: KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

İstanbul Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismarı öven kadın gözaltına alındı

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.