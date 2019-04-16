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UMH başkentin güneyindeki ön cephelerde yeniden konuşlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 14:07 | Son Güncelleme

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti: "Güçlerimiz, başkentin güneyindeki Sevani bölgesinde ön cephelerde yeniden konuşlandı ve darbecilerin Trablus'a sızmak için ele geçirdiği bazı bölgelerde kontrolü sağladı"

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyinde ön cephelerde yeniden konuşlandıklarını ve General Halife Hafter'in başkente sızmak için ele geçirdiği bazı bölgelerde kontrolü sağladıklarını duyurdu.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" (Öfke Volkanı) operasyonuna ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güçlerimiz, başkentin güneyindeki Sevani bölgesinde ön cephelerde yeniden konuşlandı ve darbecilerin Trablus'a sızmak için ele geçirdiği bazı bölgelerde kontrolü sağladı." ifadeleri yer aldı.

Hafter güçlerinden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

UMH'ye ait savaş uçakları, bu sabah ülkenin orta kesiminde bulunan El-Cufra kentinde General Halife Hafter'e bağlı birliklerin karargahına hava saldırısı düzenlemiş, Hafter güçlerinin de saldırıya uçaksavarlarla karşılık verdiği aktarılmıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında devam eden şiddetli çatışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre şu ana kadar 147 kişi öldü, 614 kişi yaralandı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında 12 gündür çatışmalar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Trablus UMH

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