HABER

UMH, Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik hava saldırısını püskürttü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 22:26 | Son Güncelleme

UMH, Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik hava saldırısını püskürttü

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip tek meşru yönetim olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'un güneyine düzenlediği hava saldırısını püskürttü.

UMH tarafından yürütülen Burkan el-Gadap operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki El-Halle, Ayn Zara ve Es-Sebia bölgelerine Hafter güçlerince hava saldırısı başlatıldığını aktardı.

Hafter güçlerince düzenlenen hava saldırılarında bazı mevzilerinin vurulduğunu kaydeden Meci, ancak söz konusu saldırıların UMH güçlerince büyük ölçüde püskürtüldüğünü söyledi.

Meci ayrıca Trablus'un güneyindeki Es-Sebia bölgesinde Hafter güçlerinden 11 kişinin yakalandığını ve askeri teçhizatların ele geçirildiğini aktardı.

Hafter güçlerinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de "Burkan el-Gadap" adı verilen karşı operasyona geçmişti.

Bir süredir siyasi ve silahlı krizinin sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Gören şaşırıyor! Dev tavşanGören şaşırıyor! Dev tavşan
Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendiNijerya’da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi
Ceylanpınar'a roket atıldı! Yaralılar varCeylanpınar'a roket atıldı! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya Trablus UMH

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi

Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi

Ceylanpınar'da bir eve roket isabet etti: Yaralılar var

Ceylanpınar'a roket atıldı! Yaralılar var

İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı bir grubun saldırısına uğradı: 6 kişi gözaltında

İYİ Parti İlçe Başkanı'na saldırı! Gözaltılar var

Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Kritik görüşme sonrası MSB'den açıklama

Türk-Rus ortak üniversitesi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin gündeme getirmişti! Temelleri atıldı

Düzce'deki selin tanıkları o geceyi anlattı

Faciayı bu sözlerle anlattı: Orada 4 saat 'Beni kurtarın' diye bağırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.