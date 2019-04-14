TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü Muhanned Yunus, UMH'nin bir ateşkesi memnuniyetle karşılayacağını ancak bunun için Hafter güçlerinin şu anki pozisyonlarında kalmamaları ve geldikleri yere dönmelerinin şart olduğunu söyledi.

Yunus, Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Eski şartlara göre bir siyasi çözümden bahsetmenin zamanı geçti ama aynı zamanda UMH bir ateşkesi memnuniyetle karşılar." dedi.

Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ın siyasi bir çözüm için bütün devletlerle iletişim halinde olduğunu belirten Yunus, "Uluslararası alanda askeri değil siyasi bir çözüm vurgusu var." ifadesini kullandı.

Yunus, UMH'nin bir ateşkesi memnuniyetle karşılayacağını ancak bunun için Hafter güçlerinin şu anki pozisyonlarında kalmamaları ve geldikleri yere dönmelerinin şart olduğunu bildirdi.

Trablus'a yönelik saldırıyı kışkırtan dış müdahalelere yönelik tavır alacaklarını dile getiren Yunus, güçlerinin savunma pozisyonundan hücum aşamasına geçtiğini söyledi.

"Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'e destek verdiği yönünde bilgiler var ancak kesin değil." diyen Yunus, çatışmalar sebebiyle binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.