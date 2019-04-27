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UMH'den Trablus'ta ateşkes için Hafter güçlerinin çekilmesi şartı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 23:04 | Son Güncelleme

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü Muhenned Yunus: - "UMH, başkent Trablus'a saldırı düzenleyen General Halife Hafter'e bağlı güçler geri çekilmeden hiçbir ateşkesi kabul etmeyecek"

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'a saldırı düzenleyen General Halife Hafter'e bağlı güçler geri çekilmeden hiçbir ateşkesi kabul etmeyeceklerini belirtti.

UMH Sözcüsü Muhenned Yunus, yazılı açıklamasında, "UMH, başkent Trablus'a saldırı düzenleyen General Halife Hafter'e bağlı güçler geri çekilmeden hiçbir ateşkesi kabul etmeyecek." ifadesini kullandı.

Ateşkes konusunda bazı şüpheli çağrılar bulunduğunu ve bunları yakından takip ettiklerini aktaran Muhenned, şunları kaydetti:

"UMH Başkanlık Konseyi genel seferberlik ilan etti. Askeri operasyonların seyrini etkilemek için başkentteki güvenlik ve özgürlük ortamını kullanmaya çalışanlara gereken şekilde muamele edilecek."

UMH sözcüsü, Trablus'ta ateşkes için "şüpheli çağrılarda" bulunmakla suçladığı tarafları açıklamazken, bu konuda yakın zamanda başlatılan yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılar olduğu biliniyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık üç haftadır sürüyor.

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Hafter Libya Trablus UMH

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