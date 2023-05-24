ÜMİT ÖZDAĞ BUGÜN ne zaman açıklama yapacak, saat kaçta? Ümit Özdağ KİMİ DESTEKLİYOR, Kılıçdaroğlu'nu mu Erdoğan'ı mı? Kararı belli oluyor

Ümit Özdağ tarafından yapılacak son dakika açıklaması için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinde oyların yüzde 49,52'sini, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini aldı. Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 28 Mayıs için Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini açıkladı. Bu gelişme sonrası 'Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ kimi destekliyor?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kararını dün açıklayacağını belirten Özdağ akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Beklenen açıklama bugün yapılacak. Özdağ'ın Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı mı, yoksa Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği bugün netleşecek.

ÜMİT ÖZDAĞ NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK, SAAT KAÇTA?

Ümit Özdağ, seçimlerin 2. turuyla ilgili kararını duyurmak üzere 23 Mayıs'ta yapacağı açıklamayı işaret etmişti. Özdağ, sürecin devam ettiğini, 23 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğini duyurmuştu.

Özdağ, dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Burada da şu ana kadar olumlu gelişen süreci son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bunu başarabilirsek yarın saat 11'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada açıklama yapmayı planlıyoruz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ı mı destekleyeceğini bugün saat 11.00'de açıklayacak.

ÜMİT ÖZDAĞ İLE KEMAL KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPACAK

Zafer Partisi'nin paylaşımında "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın (24 Mayıs Çarşamba) saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecektir" ifadeleri kullanıldı.

ÜMİT ÖZDAĞ KİME DESTEK VERECEK? KILIÇDAROĞU'NA MI ERDOĞAN'A MI?

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararının ardından gözler Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a çevrilmişti.

Ümit Özdağ beklenen açıklamayı bugün saat 11.00'de yapacak.

SİNAN OĞAN, ERDOĞAN'I DESTEKLEDİKLERİNİ AÇIKLADI

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,2 oranında oy alan Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TUR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Seçimlerde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı için, seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.



