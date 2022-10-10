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Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak sözler! 'Bana Öcalan'ın sorgusuna girmem önerildi...'

10.10.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sığınmacı karşıtı politikasıyla gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak ifadeler kullandı. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalandığı dönemde sorgusuna girmesi önerildiğini söyleyen Özdağ, "Girmedim, benim işim değil" diye konuştu.

Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak sözler! 'Bana Öcalan'ın sorgusuna girmem önerildi...'

Sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ, Veryansın TV YouTube Kanalı’nda Erdem Atay’ın sorularını yanıtladı. Programda terörist elebaşı Öcalan'la ilgili sözleri sosyal medyada çok konuşulan Özdağ, o dönem Öcalan'ın sorgusuna girmesinin önerildiğini, kendisinin ise reddettiğini dile getirdi.

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Ümit Özdağ programda şu ifadeleri kullandı:

"Bana Abdullah Öcalan’ın sorgusuna girmem önerildi, girmedim. Benim işim değil dedim çünkü. Benim işim değil, ben kendi işimi yaparım."

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Ümit Özdağ Abdullah Öcalan sorgu

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