Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak sözler! 'Bana Öcalan'ın sorgusuna girmem önerildi...'

Sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ, Veryansın TV YouTube Kanalı’nda Erdem Atay’ın sorularını yanıtladı. Programda terörist elebaşı Öcalan'la ilgili sözleri sosyal medyada çok konuşulan Özdağ, o dönem Öcalan'ın sorgusuna girmesinin önerildiğini, kendisinin ise reddettiğini dile getirdi.

Ümit Özdağ programda şu ifadeleri kullandı:

"Bana Abdullah Öcalan’ın sorgusuna girmem önerildi, girmedim. Benim işim değil dedim çünkü. Benim işim değil, ben kendi işimi yaparım."



