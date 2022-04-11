Mansur Yavaş'ı işaret etmişti! Ümit Özdağ'dan flaş Ekrem İmamoğlu çıkışı: Güven duymuyoruz

2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışmaları devam ediyor. İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, adaylık için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret etmişti. Yavaş, bugün İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Meral Akşener'le yaptığı görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek Özdağ'a, "Benim bilgim ve rızam dışında. Böyle bir hedefim yok" cevabını vermişti.

Katıldığı bir televizyon programında söz konusu gündeme ilişkin konuşan Özdağ, bir kez daha Yavaş'ın adaylığını desteklediğinin altını çizdi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA: GÜVEN DUYMUYORUZ

'Neden Ekrem İmamoğlu değil?' sorusuna da yanıt veren Özdağ, İBB Başkanı'nın siyasi çizgisine 'ağır itirazları' olduklarını ifade ederek, "Diyarbakır'a gidip HDP'nin siyasallaştırdığı sözde anıt önünde fotoğraf çektirip, İstanbul'a gelip Orhun Abideleri’nden bahseden siyasetçiye güven duymuyoruz." diye konuştu.

