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  4. Mansur Yavaş'ı işaret etmişti! Ümit Özdağ'dan flaş Ekrem İmamoğlu çıkışı: Güven duymuyoruz

Mansur Yavaş'ı işaret etmişti! Ümit Özdağ'dan flaş Ekrem İmamoğlu çıkışı: Güven duymuyoruz

11.04.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak işaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun siyasi çizgisine 'ağır itirazları' olduğunu ifade eden Özdağ, "Diyarbakır'a gidip HDP'nin siyasallaştırdığı sözde anıt önünde fotoğraf çektirip, İstanbul'a gelip Orhun Abideleri’nden bahseden siyasetçiye güven duymuyoruz" diye konuştu.

Mansur Yavaş'ı işaret etmişti! Ümit Özdağ'dan flaş Ekrem İmamoğlu çıkışı: Güven duymuyoruz

2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışmaları devam ediyor. İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, adaylık için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret etmişti. Yavaş, bugün İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Meral Akşener'le yaptığı görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek Özdağ'a, "Benim bilgim ve rızam dışında. Böyle bir hedefim yok" cevabını vermişti.

Katıldığı bir televizyon programında söz konusu gündeme ilişkin konuşan Özdağ, bir kez daha Yavaş'ın adaylığını desteklediğinin altını çizdi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA: GÜVEN DUYMUYORUZ

'Neden Ekrem İmamoğlu değil?' sorusuna da yanıt veren Özdağ, İBB Başkanı'nın siyasi çizgisine 'ağır itirazları' olduklarını ifade ederek, "Diyarbakır'a gidip HDP'nin siyasallaştırdığı sözde anıt önünde fotoğraf çektirip, İstanbul'a gelip Orhun Abideleri’nden bahseden siyasetçiye güven duymuyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Ümit Özdağ
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