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Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya tazminat davası

12.05.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakkındaki sözlerinden dolayı manevi tazminat davası açtı. Bakan Soylu'nun katıldığı bir televizyon kanalında Ümit Özdağ hakkındaki sözleri büyük tartışma yaratmıştı.

Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya tazminat davası

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında manevi tazminat davası açtı.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada "AİHS ve Anayasa çerçevesinde bir partinin Genel Başkanı sıfatıyla, siyasi bir kişilik olarak düşüncelerini ifade etmiş olmasından dolayı, kamuoyu önünde kişiliğine saldırılmış ve küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Bu sebeple Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından, manevi tazminat davası açılmıştır. Davanın kazanılması durumunda, sokak hayvanları için mama alınarak barınaklara dağıtılacaktır." denildi.

NE OLMUŞTU?

Bakan Soylu, katıldığı bir televizyon programında Ümit Özdağ hakkında çok sert ifadeler kullanmıştı. Ümit Özdağ, Soylu'nun sözlerine tepki olarak İçişleri Bakanlığı önüne gitmişti. Soylu'nun sözleri ve Özdağ'ın bakanlık önüne gitmesi siyasette büyük bir tartışma konusu olmuştu.

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