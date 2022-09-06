Ümit Özdağ'ı sinirlendiren 'MHP' sorusu: 'Böyle salakça bir soruyu nasıl sorarsın?'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İnci Sözlük'ten gelen soruları yanıtladı. “MHP’nin gizli adamı mısın?” sorusuna sinirlenen Özdağ, hem kızdı hem de dalga geçerek cevap verdi.

ÜMİT ÖZDAĞ: BİZ SALAĞA SALAK DERİZ

“Biz salağa salak deriz” diyen Ümit Özdağ, “Oğlum böyle salakça bir soru nasıl sorulur?” ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın gelen soruya verdiği yanıt şöyle;

"Şimdi buna ne diyeyim? Bu soruyu bulmak için çok mu düşündün? Kaç kişi biraraya geldiniz çalıştınız? Sevgili genç kardeşim ya bi çiklet al ağzına bi yürü bakalım iki işi birarada yapabiliyor musun? Gençlerin çok sevdiği bir söz var: Biz salağa salak deriz. Oğlum böyle salakça bir soru nasıl sorulur?"



