HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ümit Özdağ'ı sinirlendiren 'MHP' sorusu: 'Böyle salakça bir soruyu nasıl sorarsın?'

Ümit Özdağ'ı sinirlendiren 'MHP' sorusu: 'Böyle salakça bir soruyu nasıl sorarsın?'

06.09.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP ile ilgili kendisine yöneltilen soruyu duyunca sinirlendi. Hem kızan hem de dalga geçerek soruya yanıt veren Zafer Partisi lideri Özdağ, 'Böyle salakça bir soruyu nasıl sorarsın?' ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ı sinirlendiren 'MHP' sorusu: 'Böyle salakça bir soruyu nasıl sorarsın?'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İnci Sözlük'ten gelen soruları yanıtladı. “MHP’nin gizli adamı mısın?” sorusuna sinirlenen Özdağ, hem kızdı hem de dalga geçerek cevap verdi.

ÜMİT ÖZDAĞ: BİZ SALAĞA SALAK DERİZ

“Biz salağa salak deriz” diyen Ümit Özdağ, “Oğlum böyle salakça bir soru nasıl sorulur?” ifadelerini kullandı.

sdfsa

Özdağ'ın gelen soruya verdiği yanıt şöyle;

"Şimdi buna ne diyeyim? Bu soruyu bulmak için çok mu düşündün? Kaç kişi biraraya geldiniz çalıştınız? Sevgili genç kardeşim ya bi çiklet al ağzına bi yürü bakalım iki işi birarada yapabiliyor musun? Gençlerin çok sevdiği bir söz var: Biz salağa salak deriz. Oğlum böyle salakça bir soru nasıl sorulur?"

AK Partililerden Ümit Özdağ'a çok konuşulacak teklif! 'Gelin sizi üye yapalım'AK Partililerden Ümit Özdağ'a çok konuşulacak teklif! 'Gelin sizi üye yapalım'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kılıçdaroğlu'nun "hazırım" açıklamasına 6'lı masadan yanıtCumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kılıçdaroğlu'nun "hazırım" açıklamasına 6'lı masadan yanıt
Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TLAraç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL
Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı!Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı!
Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ Zafer Partisi

En Çok Okunan Haberler

Ortalık karıştı! Erden Timur'dan maç sonu canlı yayın "TFF'ye gideceğiz..."

Ortalık karıştı! Erden Timur'dan maç sonu canlı yayın "TFF'ye gideceğiz..."

Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar

Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar

Benzine ve motorine zam! LPG'ye indirim geldi

Benzine ve motorine zam! LPG'ye indirim geldi

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Ünlü ekonomistin analizi Avrupa ülkesinin gündemine oturdu! "Facia" diyerek açıkladı: Yoksulluk, iflaslar...

Ünlü ekonomistin analizi Avrupa ülkesinin gündemine oturdu! "Facia" diyerek açıkladı: Yoksulluk, iflaslar...

Belediye otoparkında cinayet! Kanlar içinde bulundu

Belediye otoparkında cinayet! Kanlar içinde bulundu

İlginizi Çekebilir

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.