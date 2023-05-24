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Ümit Özdağ'ın 'İçişleri Bakanlığı' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki! Sosyal medyadan paylaştı: "Günün şakasını yapmış sanırım! Bu adam..."

24.05.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci tur seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın yaptığı paylaşım gündem oldu. Kritik görüşmenin öncesinde yaptığı 'İçişleri Bakanlığı' çıkışıyla dikkat çeken Özdağ'a Gelecek Partisi'nden tepki geldi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurcu, Özdağ'ın yaptığı çıkışla ilgili "Günün şakasını yapmış sanırım! Kazanmak için her yol mübah değildir" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın 'İçişleri Bakanlığı' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki! Sosyal medyadan paylaştı: "Günün şakasını yapmış sanırım! Bu adam..."

28 Mayıs'ta ypılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 4 gün kala, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Kritik toplantı sonrası iki isim kameraların karşısına geçti. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÇIKIŞI GÜNDEM YARATTI

Özdağ'ın saat 11.00'de gerçekleşen kritik görüşmeden dakikalar önce yaptığı 'İçişleri Bakanlığı' çıkışı gündem yarattı. Sosyal medyada hesabından bir açıklama yapan Özdağ, mültecilerle ilgili olarak "Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın 'İçişleri Bakanı' çıkışı bir anda dikkat çekerken, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde Bakanlık koltuğuna oturacağı iddiaları konuşulmaya başlandı.

GELECEK PARTİSİ'NDEN ÖZDAĞ TEPKİSİ

Söz konusu açıklamaya Millet İttifakı'nın diğer ortağı partilerin nasıl tepki vereceği merak konusu olurken, ilk tepki Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi'nden geldi.

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"ÖZDAĞ GÜNÜN ŞAKASINI YAPMIŞ SANIRIM!"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurcu, Özdağ'ın yaptığı çıkışla ilgili "günün şakasını yapmış sanırım! Kazanmak için her yol mübah değildir" ifadelerini kullandı.

Temurcu'nun açıklaması şöyle;

"Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım!

Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir.

Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir.

Kazanmak için her yol mübah değildir."

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Ümit Özdağ Zafer Partisi gelecek partisi

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