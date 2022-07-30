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Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na bomba teklif! "Kemal beyin ne zaman 'Biz de sizdeniz' diyeceğini merakla bekliyorum'

30.07.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun "Biz de sizdeniz" şeklinde açıklama yapacağını ileri süren Özdağ, Kılıçdaroğlu'na bir teklifte de bulunarak CHP'ye kendi genel merkezlerinde oda vermeyi önerdi.

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na bomba teklif! "Kemal beyin ne zaman 'Biz de sizdeniz' diyeceğini merakla bekliyorum'

Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı geldi. "Kemal Kılıçdaroğlu'na bir önerim var" diyen Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ifadesini çok kullanmaya başladığını iddia ederek Zafer Partisi genel merkezinde, CHP genel merkezi AR-GE'ye bir oda verelim, bizim Twitter hesabımızı, açıklamalarımızı inceleyip oradan bir şeyler almasınlar; gelsinler, bizle birlikte çalışsınlar" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu için "Herhalde sonunda 'Biz de sizdeniz' diyecek" diyen Özdağ, "Kemal bey oturduğu yerde otursun" ifadelerini kullandı.

"BENİ TAKLİT EDİYORLAR"

Özdağ, Şanlıurfa temasları kapsamında bir otelde yaptığı basın toplantısında, kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Partisine yönelik kentte büyük bir ilginin olduğunu vurgulayan Özdağ, bu durumun kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Hükümetin ekonomi ve dış politikasını eleştiren Özdağ, yanlış yapılan politikaları eleştirdikleri gibi İHA, SİHA ve Azerbaycan projelerini ise doğru bulduklarını ifade etti.

Özdağ, Zafer Partisi'nin yeni kurulmasına rağmen Türk siyasetine derin izler bıraktığını ve gündemi belirlediğini aktararak, siyasetçiler ve genel başkanların kendilerini taklit ettiğini savundu.

"KEMAL BEY OTURDUĞU YERDE OTURSUN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da çağrıda bulunan Özdağ, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'na bir önerim var: Zafer Partisi genel merkezinde, CHP genel merkezi AR-GE'ye bir oda verelim, bizim Twitter hesabımızı, açıklamalarımızı inceleyip oradan bir şeyler almasınlar; gelsinler, bizle birlikte çalışsınlar. Bizden öğrendiklerini siyaset olarak onlar da uygulayabilirler. Kemal beyin ne zaman 'Biz de sizdeniz' diye açıklama yapacağını merakla bekliyorum. Çünkü benim o kadar çok ifademi kullanmaya başladı ki herhalde sonunda 'Biz de sizdeniz' diyecek ama Kemal bey oturduğu yerde otursun biz arkadaşlarımızla mutlu ve mesuduz, böyle devam edeceğiz."

(AA)

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Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ

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