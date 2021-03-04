Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Neden istifa etti?

Seçime 2 gün kala adaylıktan çekilen Ümit Özdağ, MHP’den ihraç edildi. Tekrardan MHP’ye dönen Ümit Özdağ, sonrasında Akşener’le birlikte İYİ Parti’yi kurdu. ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?



3 Mart 1961’de Japonya’nın Tokyo kentinde doğan Ümit Özdağ, Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden mezun olmasının ardından uzun seneler üniversitelerde ders verdi. Ümit Özdağ, 2001’de profesörlük unvanı aldı. 1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni, 2003 yılında Diyanet Araştırmaları Merkezi’ni, 2006 yılında da 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nü kuran Ümit Özdağ, bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkı sağladı. Ümit Özdağ, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor. Milliyetçi Hareket Partisi’nin 19 Kasım 2006 yılında yapılan 8. Olağan Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli’ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Ümit Özdağ, kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesinin ardından kongrede aday olamadı. Mahkeme kararıyla tekrardan MHP üyesi olan Ümit Özdağ, partisinin Gaziantep 1. sıra adayı olarak girdiği Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde milletvekili oldu. 14 Kasım 2015 yılında MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Ümit Özdağ, parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini isteyerek, 24 Şubat 2016’da bu görevinden istifa etti.

Ümit Özdağ, 9 Nisan 2016 tarihinde MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Daha sonra partiden ihraç edilerek Akşener’le birlikte İYİ Parti’yi kurdu. AKADEMİK KARİYERİ



1986’de Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ümit Özdağ, 1990’da “Atatürk ve İnönü Döneminde ordu-siyaset ilişkileri” konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru oldu. Prof. Dr. Özdağ, 1993’te “Menderes Döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs askeri hareketi” konulu tezi ile siyasal teori doçenti unvanını elde etti. 1994’te Avrasya Dosyası adındaki üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başlayan Prof. Dr. Ümit Özdağ, 1980’lerin sonu itibarıyla terörizm ve etnik sorunlar konularında araştırmalar yaptı. 1995'te Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu kentlerimizden göç alan şehirlerde sosyopolitik içerikli saha araştırmaları yaptı. 1997-1998 yıllarında ABD’de Baltimore’da Towson Üniversitesi’nde küreselleşme, Avrasya’da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapan Prof. Dr. Ümit Özdağ, aynı konularda ders verdi. 1999’da stratejik araştırma merkezi Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (ASAM) kuran Ümit Özdağ, 2000’de ASAM’a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nü kurdu.

Ümit Özdağ, ASAM’ın 2004’e dek başkanlığını ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN İSTİFA ETTİ?



İYİ Parti’nin kuruluş amacından uzaklaştığını iddia eden Ümit Özdağ, tasfiye edilen Türk milliyetçilerinin yerine gelen 30 Ağustos'u bütün Türkiyelilerin bayramı diye kabul eden FETÖ'cü zihniyet olduğunu ifade etti. İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızmanın, bugün de yapılan bütün uyarılara karşın devam ettiğini savunan Özdağ, bazı kesimlerin İYİ Parti'deki krizin 19 Ekim 2020’de kendisinin CNN Türk'te İstanbul İl Başkanı ile ilgili açıklama ve sonrasında kendisine karşı ihracın başlattığını düşündüğünü anımsatarak, Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin tasfiyesi partinin kuruluş sürecinden hemen sonra başladığını belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı bir genel başkanlık mücadelesi içinde olmadığına işaret eden Özdağ, şüphe çekmemesi için teşkilatları bile ziyaret etmediğini anlatarak, İYİ Parti’nin kurulduğu dönemde Türk milliyetçilerine verdiği bir söz olduğunu hatırlattı.