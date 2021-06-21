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Ümit Özdağ yeni partisinin kuruluş tarihini açıkladı

21.06.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Malazgirt Meydan Savaşı'nın 950'nci yıl dönümünde 26 Ağustos'ta partiyi kuracaklarını açıkladı.

İYİ Parti'den ihraç edilmesi kararı, Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce iptal edilmesi ardından partiden istifa eden Ümit Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti'den ayrılan bir diğer isim Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un eşlik ettiği Özdağ, 26 Ağustos'ta partilerini kuracaklarını belirtti.

Özdağ, şunları söyledi:

"19 Mayıs'ta Anıtkabir'den yola çıkan Ayyıldız Hareketi olarak, 26 Ağustos 2021'de Malazgirt Meydan Savaşı'nın 950'nci yıl dönümünde ve büyük taarruzun başlamasının 99'uncu yıl dönümünde, Allah'ın izni ve yardımı ile 'gelecek bin yılda da buradayız' diyerek partimizi kuracağız. Ayyıldız Hareketi'nin partileşme süreci devam ediyor. Ayyıldız Hareketi'nde bir araya gelen Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri 'bilim', 'birlik', 'barış' ilkesi ile, 2017 kirli referandumu sonrasında tesis edilen saray rejiminin sona ermesi ve demokratik hukuk devletinin tekrar kurulmasını hedeflemektedir. Bazı partiler, kurulmadan kurucuları Washington'a gider icazet alır, bazıları Pensilvanya'dan icazet alır. Bazı partiler kurulmadan önce kurucu kadroları Brüksel’e gider destek ister. Biz yola Oğuz Han’ın başkentinden, Hoca Ahmet Yesevi'nin Türbesi'nden, Atatürk’ümüzün ebedi istirahatgahından çıktık. Şimdi adım adım Anadolu'yu dolaşıyoruz."

DHA

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