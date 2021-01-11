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Ümitcan Uygun'un yakınları gazetecilere saldırdı

11.01.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Ümitcan Uygun'un yakınları gazetecilere saldırdı

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun'un yakınları, adliye çıkışında görüntü alan Anadolu Ajansı (AA) ekibine saldırdı.

Uygun, sosyal medyadaki görüntüleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği Ankara Adliyesinde nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ümitcan Uygun tutuklandıÜmitcan Uygun tutuklandı

Ümitcan Uygun polis tarafından cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada görüntü almak isteyen AA kameramanı Mustafa Vergiveren ile foto muhabiri Doğukan Keskinkılıç, Uygun'un yakınlarının saldırısına uğradı.

Saldırganların, görüntü aldığı sırada darbettikleri AA kameramanı Mustafa Vergiveren yere düştü. Saldırganlar, Vergiveren'e yerde de tekme attı.

Fotomuhabiri Keskinkılıç'a da vurmak isteyen saldırganlar, adliyenin güvenlik görevlilerince engellendi.

AA ekibine tehdit ve hakarette bulunan saldırganlar, Uygun'un avukatı tarafından taksiye bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

AA ekibinin sağlık durumunun iyi olduğu, saldırganlardan şikayetçi olunacağı öğrenildi. (AA)

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