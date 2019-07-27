Umman Dışişleri Bakanı Alevi ara buluculuk için Tahran'da

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya geldi.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, İran ile İngiltere arasında ara buluculuk için Tahran'da bulunan Alevi ile Şemhani, bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

- "İran deniz güvenliğini korumak için böyle bir adım atmıştır"

Şemhani görüşmede, İngiltere'ye ait petrol tankerinin alıkonulmasıyla ilgili olarak, "İngiltere, İran'a ait petrol tankerini kanunsuz bir şekilde alıkoydu. İran'ın attığı adım ise tamamen denizcilik kuralları çerçevesinde atılmıştır. İran deniz güvenliğini korumak için böyle bir adım atmıştır." ifadelerini kullandı.

Tüm ülkelerin güvenliğin sağlanması için uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmesini isteyen Şemhani, "Bu konuda hiçbir ülkeye ayrıcalık tanınmasını kabul etmiyoruz." dedi.

Şemhani, isim vermeden bazı bölge ülkelerini "uzlaşı ve müzakere zeminini ortadan kaldırmakla" suçlayarak bu ülkelerin "bölgedeki krizlerin yönetilmesini zorlaştırdığını ve ciddi sorunlarla karşı karşıya bıraktığını" belirtti.