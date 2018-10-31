Umman Dışişleri Bakanı'ndan dikkat çeken Filistin ziyareti

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen hafta ziyaret ettiği Umman'ın Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Abbas tarafından kabul edilen Bin Alevi, Umman Sultanı Kabus bin Said'in kaleme aldığı mektubu Filistin Devlet Başkanı'na iletti.

Sultan Kabus'un mektubunun içeriği ve görüşmenin detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Netanyahu'nun geçen cuma günü Umman'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretten kısa süre sonra Bin Alevi'nin Filistin'e gelmesi dikkati çekiyor.

Filistin Devlet Başkanı Abbas 22 Ekim'de Umman'ı ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu da Abbas'tan sadece 4 gün sonra, 27 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Umman'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Sultan Kabus ile görüşmüştü.

Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi, Netanyahu'nun Umman ziyaretinin ardından Bahreyn'de düzenlenen zirvede yaptığı konuşmasında, "İsrail-Filistin barışındaki başlıca rolümüzü, ABD yönetiminin 'Yüzyılın Anlaşması' kapsamında yaptıklarına göre şekillendireceğiz. İsrail ile Filistinliler arasında ara bulucu değiliz. Ama iki taraf arasında yakınlaşma için çabalıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

