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Ümraniye'deki geri dönüşüm merkezinde gece saatlerinde korkutan yangın

14.12.2022 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de kağıt ve hurda malzemelerin toplandığı bir iş yerinde, gece saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, yangın itfaiyenin çalışması sonucunda söndürüldü.

Ümraniye'deki geri dönüşüm merkezinde gece saatlerinde korkutan yangın

Ümraniye Esenkent Mahallesi Vaha Sokak'ta bulunan kağıt ve hurda eşyaların toplandığı iş yerinde dün akşam saat 23.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede büyüyen yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerindeki alevlere kısa sürede müdahale etti.

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Bu müdahale sırasında elektrik kablolarında parlamalar oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

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Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek. (DHA)

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yangın Ümraniye

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