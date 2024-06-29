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  4. Umre için milyonlarca lira para topladı! O paraları gidip kumara yatırdı: Beni çok güzel kandırdı

Umre için milyonlarca lira para topladı! O paraları gidip kumara yatırdı: Beni çok güzel kandırdı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.06.2024 08:26
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Umre ziyareti vaadiyle yüzlerce kişiden para alan sözde fenomen 4 ay önce yakalanıp tutuklanmıştı. O cezaevindeyken bir skandal daha ortaya çıktı. İddiaya göre umre için toplanan milyonlarca lirayı bir bahis sitesine aktarmış...

Umre için milyonlarca lira para topladı! O paraları gidip kumara yatırdı: Beni çok güzel kandırdı

Yaklaşık 300 mağdurun ve milyonlarca liralık vurgunun söz konusu olduğu ‘umre ziyareti’ olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Umre ziyareti vaadiyle yüzlerce kişiden para toplayan sosyal medya fenomeni sırra kadem basmıştı. Fenomen isim iddiaların ortaya atıldığı ilk günlerde adliye önünde meydan okuyarak ‘beni tutuklamıyorlar’ da demişti ancak tutuklandı.

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'BU KADAR DA OLMAZ' DEDİRTEN SKANDAL

Bir skandal daha ortaya çıktı. Savcılık araştırmasında umre için topladığı paralarla kumar oynadığı öğrenildi. Bir bahis sitesine milyonlarca para aktardı ve onlar hesap hareketlerinde görüldü.

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'RESMEN KUMARBAZ ÇIKTI'

O fenomenin kuzeninin çocuğu yani akrabası olduğu öğrenilen Eda Hanım kendisinin de bu işe ortak edilmeye çalışıldığını iddia ederek yaşadıklarını anlattı:

“Akrabam kendi canım kanım ciddi kar marjları vaad ederek Umre Turizm şirketine beni ortak etmek istedi. 21 milyon TL bizden aldığı para. Paralar bahis sitelerine aktarılmış milyonları oraya aktarmış resmen kumarbaz çıktı. En acısı da o güzel topraklara gitmek için hevesli olan insanların paralarının bir kumar sitesine yatırılması.

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İNSANLARI RÜYALARIYLA KANDIRDI

Sadece bir bankanın ki şu anda bize geldi. Şu an için 6 milyon TL. Dolandırıcı kumarbazın önde gideni… Ciddi kar marjları vadetti. Eşimi rüyalarında işte 'abi seni gördüm rüyamda Kabe’deydik bu işi beraber yapıyorduk gibi' beni çok güzel bir şekilde kandırdı.”

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EFT ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURMUŞLAR

İddiaya göre yaklaşık 21 milyon lirasının alındığı iddia edilen Eda sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu işin içerisinde ailesi de var babasının da soruşturulması gerekiyor. Ailesi haber alamıyorum derken EFT açıklama hesap hareketleri üzerinden birbirleriyle yazmışlar. Defalarca kere babasıyla annesiyle görüşmek istediğimizde beni kapılarından kovdular ödemeyeceğiz diyorlar. Daha önceki gönderdiği umrecilerin pasaportları hep evlerindeydi, aldırdığı vizeler bile kaçak.”
Mağdurlar dört gözle duruşma gününü bekliyor.

Express


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Anahtar Kelimeler:
kumar Umre
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