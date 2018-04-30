Umut veren gelişme! Kanser başlangıcında teşhis edilebilecek

İmplantın insanlara da uygulanması durumunda gelecekte insanlar implantın üzerindeki derinin renk değiştirdiğini fark ettiği anda doktora giderek kanseri erken aşamada teşhis etme imkanın sahip olacak.

Bilim insanları implantın henüz geliştirme aşamasında olduğunu ancak gelecekti kanserin erken teşhisinde kullanılabileceğini söylüyor.

Sciente Translational Medicine adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmaya göre implant en yaygın kanser türleri olan meme, prostat, akciğer ve bağırsak kanserlerinin yanı sıra böbrek yetmezliğinde de işaret veriyor.

Bu insanı rahatsız etmeyen, cildin altına yerleştirilmiş görünmez bir implant. İmplant, bazı kanser türlerinin belirtileri arasında yer alan kanda artan kalsiyum oranını tespit edip impantın takılı olduğu yerdeki derinin rengini değiştiriyor.

Kandaki kalsiyum seviyesinin çok yüksek olması (hiperkalsemi) kanserin en beirgin belirtilerinden biridir. İsviçreli bilim adamları, bir hastanın hiperkalsemisi varsa, hastalığın varlığını ortaya koyabilen bir implant geliştirdiler.

Araştırmaya liderlik eden ETH Zurich Biyosistem Bilimi ve Mühendisliği Profesörü Martin Fussenegger "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" diyor ve ekliyor: "Günümüzde insanlar ancak tümör sorun yaratmaya başladığında doktora gidiyor. Maalesef o zaman da genellikle çok geç oluyor."

Bilim insanları teknolojinin insanlar üzerinde denenebilmesi için çok yol alınması gerektiğini söylüyor. Araştırmacılar bu teknolojinin kalsiyum seviyesi yerine başka değerleri ölçerek başka hastalıkların tespit edilmesinde de kullanılabileceğini söylüyor.

Meme kanseri erken teşhis edilirse iyileşme şansı % 98'dir. Fakat eğer tümör çok geç teşhis edilirse, 4 kadından sadece 1'inin iyileşme şansı vardır.

İnsanların bunu kullanmasına izin vermek için daha pek çok pahalı klinik çalışma yapılacak ve araştırma süreci on yıldan fazla sürebilir. Ancak beklemeye değer.