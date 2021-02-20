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Umutlandıran yağışlara rağmen kuraklık tehlikesi devam ediyor

20.02.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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Umutlandıran yağışlara rağmen kuraklık tehlikesi devam ediyor

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da yağışlara rağmen kuraklık tehlikesi sürüyor. Tarım ve hayvancılığın kent genelinde geçim kaynağı olduğu Aksaray’da son 1 haftadır devam eden kar ve yağmur yağışları barajların su seviyesini kısmen yükseltti. Aksaray Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Serkan Koray Zeybek, barajdaki su artışının komik bir rakam olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz aylarda 29 milyon metreküp doluluk oranına sahip olan Aksaray’ın içme suyu ve tarımsal sulamasını karşılayan Mamasın Barajında son yağışlarla birlikte 34,5 milyon metreküpe yükseldi. Yakalanan artış kent genelinde sadece 1 haftalık içme su ihtiyacına tekabül ederken, üreticiler umutlarını bahar yağmurlarına bıraktı.

"KOMİK BİR ARTIŞ"

Yağışlarla beraber barajda sağlanan su artışının komik bir rakam olduğuna dikkat çeken Aksaray Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Serkan Koray Zeybek, “Şubat’ın 16’sı itibari ile başlayan kar yağışıyla beraber barajlarımızdaki su seviyesinde çok az bir miktar yükselme oldu. Rakamsal olarak vermem gerekirse 29 milyon metreküplük bir hacme sahipken son yağışlarla beraber bugün itibari ile 34,5 milyon metreküp bir hacme çıkmış bulunmaktayız. Oransal olarak da yüzde 20 olan doluluk oran kapasitemiz yüzde 22’lere çıktı. Bu çok bir artış değil. Komik bir artış aslında. Çok ciddiye alınacak bir artış değil. Fakat Aksaray bölgesinde genelde kar yağışı olduğu için dağlara yağa karların erimesiyle birlikte bizim barajımızın doluluk oranının yükselmesini bekliyoruz.

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Normalde bizim kullanmamız gereken doluluk oranı yaklaşık 70-75 Milyon metreküp olması lazım. Bununla beraber biz yaklaşık 200 bin dekarlık bir alanı suluyoruz. Aynı zamanda da Aksaray’ın içme suyu karşılanıyor bu barajdan. Fakat inşallah bahar yağmurlarıyla beraber biraz daha doluluk oranını bekliyoruz. Fakat çok da iyimser konuşmayacağım. Bizim bahar dönemindeki yağmurlar eğer çok olmazsa bir kuraklık bekliyor. Bununla beraber tarım ürünlerindeki verim kaybımız çok oluşacaktır. Çiftçimiz çekirdeğini barajın suyuyla 2-3 defa sularken belki 1 defa sulayıp su kesilecektir. Bu geleceğe dönük biraz tereddütlerimizi yükseltmekle beraber karamsarlığa da itmiyor değil” dedi.

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"DAMLA SULAMA SİSTEMİ YÜZDE 50-60 TASARRUF SAĞLIYOR"

“Vahşi sulama” olarak tabir edilen salma sulamanın bir an önce önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Zeybek, “Bizim artık tarımsal sulamada çiftçimizin basınçlı sulama sistemine kesinlikle geçmesi lazım. Bu yağmurdan, kardan tasarruf olacak şeylerden ziyade bizim bu suyumuzu tasarruflu kullanmamızla alakalı olacak artık. Damla sulama sistemine geçersek kullandığımız salma suya göre yüzde 50-60’lara varan çok ciddi bir tasarruf elde edeceğiz. Hububatımızda basınçlı sulamalardan yağmurlama sistemini kullanabiliriz fasulyede, patateste. Ama bunu artık çiftçilerimizin, üreticilerimizin bir an evvel bilinçlenmesi lazım. Biz yıllardır diye diye dilimizde tüy bitti.

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Bunun devlet tarafından çok güzel desteklemeleri de var şu anda. 7 yıla kadar faizsiz bankadan kredi imkanı var. Yüzde 50 hibe olarak kredi kullanma şansı var. Salma sulama yapanların artık kulağından çekilip azarlanması bile gerekecektir. O derece sıkıntılı bir döneme girmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

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"KORKMAMIZIN SEBEBİ KURAKLIK"

Aksaray’ın merkeze bağlı Mamasın Köyü çiftçileri de yetersiz olsa bile yağışların ekinlerin gelişimine katkı sağlayacağını dile getirdiler. Çiftçi Ali Baş (62), “Yağmur, karın yağması güzel oldu. Barajın dolmasına da biraz faydası oldu. Sulamalara, ekinlere yağış çok iyi geldi. Korkmamızın sebebi kuraklık” diye konuştu.
Çiftçi Ahmet Güç (47) de önceden korktuklarını belirterek, “Barajımızda bayağı bir su sıkıntısı vardı. Yağmur ve karın yağmasının etkisi oldu. Birazda olsa sularımız yükselmeye başladı. Önceden korkuyorduk, kuraklık gelecek diye. İster istemez tarla tapan. Bu yüzden biraz faydası oldu” şeklinde konuştu.

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Mamasın Köyünde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Yunus Baş (58) ise, “Su azaldıkça balıklar ölür, düzen alamaz kaybolur. Hep ölür balık su bittikçe. Şu durumda bir parça duruyor bakalım. Barajdayız, barajla uğraşıyoruz. Balık tutuyoruz, satıyoruz. Balık şu sıra azaldı” dedi.

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(İHA)

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