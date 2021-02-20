Umutlandıran yağışlara rağmen kuraklık tehlikesi devam ediyor

Geçtiğimiz aylarda 29 milyon metreküp doluluk oranına sahip olan Aksaray’ın içme suyu ve tarımsal sulamasını karşılayan Mamasın Barajında son yağışlarla birlikte 34,5 milyon metreküpe yükseldi. Yakalanan artış kent genelinde sadece 1 haftalık içme su ihtiyacına tekabül ederken, üreticiler umutlarını bahar yağmurlarına bıraktı. "KOMİK BİR ARTIŞ" Yağışlarla beraber barajda sağlanan su artışının komik bir rakam olduğuna dikkat çeken Aksaray Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Serkan Koray Zeybek, “Şubat’ın 16’sı itibari ile başlayan kar yağışıyla beraber barajlarımızdaki su seviyesinde çok az bir miktar yükselme oldu. Rakamsal olarak vermem gerekirse 29 milyon metreküplük bir hacme sahipken son yağışlarla beraber bugün itibari ile 34,5 milyon metreküp bir hacme çıkmış bulunmaktayız. Oransal olarak da yüzde 20 olan doluluk oran kapasitemiz yüzde 22’lere çıktı. Bu çok bir artış değil. Komik bir artış aslında. Çok ciddiye alınacak bir artış değil. Fakat Aksaray bölgesinde genelde kar yağışı olduğu için dağlara yağa karların erimesiyle birlikte bizim barajımızın doluluk oranının yükselmesini bekliyoruz.

Normalde bizim kullanmamız gereken doluluk oranı yaklaşık 70-75 Milyon metreküp olması lazım. Bununla beraber biz yaklaşık 200 bin dekarlık bir alanı suluyoruz. Aynı zamanda da Aksaray’ın içme suyu karşılanıyor bu barajdan. Fakat inşallah bahar yağmurlarıyla beraber biraz daha doluluk oranını bekliyoruz. Fakat çok da iyimser konuşmayacağım. Bizim bahar dönemindeki yağmurlar eğer çok olmazsa bir kuraklık bekliyor. Bununla beraber tarım ürünlerindeki verim kaybımız çok oluşacaktır. Çiftçimiz çekirdeğini barajın suyuyla 2-3 defa sularken belki 1 defa sulayıp su kesilecektir. Bu geleceğe dönük biraz tereddütlerimizi yükseltmekle beraber karamsarlığa da itmiyor değil” dedi. "DAMLA SULAMA SİSTEMİ YÜZDE 50-60 TASARRUF SAĞLIYOR" “Vahşi sulama” olarak tabir edilen salma sulamanın bir an önce önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Zeybek, “Bizim artık tarımsal sulamada çiftçimizin basınçlı sulama sistemine kesinlikle geçmesi lazım. Bu yağmurdan, kardan tasarruf olacak şeylerden ziyade bizim bu suyumuzu tasarruflu kullanmamızla alakalı olacak artık. Damla sulama sistemine geçersek kullandığımız salma suya göre yüzde 50-60’lara varan çok ciddi bir tasarruf elde edeceğiz. Hububatımızda basınçlı sulamalardan yağmurlama sistemini kullanabiliriz fasulyede, patateste. Ama bunu artık çiftçilerimizin, üreticilerimizin bir an evvel bilinçlenmesi lazım. Biz yıllardır diye diye dilimizde tüy bitti.