Üniversite final sınavları ne zaman yapılacak? Üniversite sınavları online mı, yüz yüze mi? YÖK açıkladı

Üniversite sınavları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Üniversite sınavları belirli tarihlerde düzenleniyor. Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs tarihinde yeniden yapılacağının belli olmasının ardından gözler üniversite sınav tarihlerine çevrilmişti. YÖK tarafından açıklama yapıldı.

ÜNİVERSİTE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖK, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının hazirandan itibaren yapılmasına karar verdi.

Sınavların online olup olmadığı ile ilgili YÖK tarafından bir açıklama yapılmadı. Üniversiteler resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapıyorlar. Sakarya Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada "2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim düzeylerinde yıl içi sınavlarında olduğu gibi yıl sonu sınavlarının da çevrimiçi (online) yapılmasına karar verilmiştir." denilmişti.

