İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi öğrencileri, terör örgütü PKK'ya tepki göstermek ve evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek amacıyla "Teröre karşı Ege'de birlik var" yürüyüşü düzenledi.

Atatürkçü Düşünce Topluluğu öncülüğünde 27 öğrenci topluluğunun desteğiyle Ege Üniversitesi Yerleşkesi'nde bir araya gelen öğrenciler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Atatürk gençliği görev başında" şeklinde slogan attı.

Yerleşke içerisinde yürüyüşe geçen grup, Türk bayrağı ve şehitlerin fotoğraflarını taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Özcan Bal, vatansever Türk gençliği olarak teröre karşı bir olduklarını göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Adana'daki terör saldırısını kınayan Bal, şöyle konuştu:

"Bu yürüyüş, teröre karşı sesini çıkarmayan onun iş birlikçilerine bir çığlık oldu. Terör örgütü PKK, masum vatandaşlarımızı katlediyor. Gençliği, anaların yanından kopartarak dağlarda geleceksiz bırakıyor. Sadece insan değil doğa düşmanı da olan PKK, ormanlarımızı yakarak doğa katliamı yapıyor. Vatansever Türk gençliği olarak teröre karşı dimdik ayakta duruyor, milletimizin yanında Mehmetçik'imizin bir adım gerisinde mevzileniyoruz."

Öğrenciler, daha sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

