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Üniversite öğrencilerinden yetim çocuklara bayram hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 14:01 | Son Güncelleme

Iğdır Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, "Bir çocuk gülerse dünya güler" sloganıyla başlattıkları yardım kampanyası kapsamında Ramazan Bayramı öncesi 60 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık giysi aldı

Iğdır'da üniversite öğrencileri, "Bir çocuk gülerse dünya güler" sloganıyla başlattıkları yardım kampanyası kapsamında Ramazan Bayramı öncesi 60 yetim ve öksüz çocuğu giydirdi.

Iğdır Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, hayırseverlerin desteğiyle yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında topladıkları yardımla Ramazan Bayramı öncesinde dar gelirli 60 yetim ve öksüz çocuğu mağazaya götüren öğrenciler, çocuklara kıyafet ve ayakkabı aldı.

Yardım kampanyasını başlatan üniversite öğrencilerinden Sabahattin Bayat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal farkındalık adına projeyi başlattıklarını söyledi.

Hayırseverlerin desteğini alarak daha önce çok sayıda aileye gıda yardımı desteğinde bulunduklarını anlatan Bayat, "Bir çocuğun gülmesinin dünyaya sevgi, huzur ve mutluluk getireceği inancındayız. Bugün 60 çocuğumuzu giydiriyoruz, bu çocuklarımızın geneli yetim ve öksüz. İnancımızın gereği yetim çocuklar gülerse, yetim çocuklar mutlu olursa hem ilahi hem de dünyevi açıdan güzel geleceğimiz olur." ifadesini kullandı.

Kampanyanın destekçilerinden Hivda Kaya da bayram öncesi 60 çocuğun yüzünü güldürdüklerini, sevinçlerine ortak olduklarını dile getirdi.

Kaya, çocukların küçük şeylerle bile mutlu olabileceğine işaret ederek, bayram öncesi kimsesiz çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
ığdır Iğdır Üniversitesi Ramazan Bayramı yetim ve öksüz

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