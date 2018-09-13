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Üniversite öğrencisi takside kabusu yaşadı: Şoför boğazımı sıktı ve tokat attı!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 09:20 | Son Güncelleme

İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi kimya öğrencisi 22 yaşındaki İrem Ok, 'Kediyle bindiğim takside şoförün şiddetine uğrayarak araçtan atladım. Şoför boğazımı sıktı ve tokat attı' diyerek şikayetçi oldu.

Üniversite öğrencisi takside kabusu yaşadı: Şoför boğazımı sıktı ve tokat attı!

Üniversite öğrencisi İrem Ok (22) önceki akşam Rumeli Hisarı’ndaki kampüsten taşıma çantasındaki kediyle birlikte Gayrettepe’ye gitmek üzere 34 TFN 98 plakalı taksiye bindi. Taksiyle kampüsten çıkan Ok, şoföre eve uğrayarak bir kedi daha alacağını söyledi. Bunu kabul etmeyen taksi şoförü, kediye alerjisi olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Ok, taksiye kediyle bindiğini hatırlattı. Taksici “En başta bana yukarıdan kedi alacağız demedin” diyerek ikinci kediyi almayı reddetti.

'BENİ İNDİRMEDİ'

Milliyet'ten Görkem Evci'nin haberine göre, taksiye kedi için bindiğini belirterek inmek istediğini söyleyen İrem Ok, kâbusa dönen yolculuğunu şöyle anlattı: “Bana ‘Paramı ver öyle in’ dedi. Ben de Gayrettepe’ye götürmesi halinde parasını vereceğimi söyledim. ‘Ben ambulans mıyım, kedi falan taşıyamam’ dedi. Bağırıp çağırarak taksiyi hızlı sürmeye başladı. ‘Ne yapıyorsun, beni indir’ dedim, durmadı. Tekrar beni indirmesini istedim, durmayınca kapıyı açtım. Yavaşladı ama tekrar devam etti. Ben de araçtan atlamak zorunda kaldım.”

DARP RAPORU ALDI

Taksiden atladıktan sonra yaralandığını belirten Ok, araçtan inen taksicinin bağırarak kendisine tokat attığını söyledi. Ok çığlık atarak yardım isteyince, taksicinin bu kez boğazını sıkarak darbetmeye devam ettiğini belirtti. Olay yerinden geçen biri tarafından kurtarıldığını, taksicinin bu sırada kaçtığını ifade eden İrem Ok, darp raporu olarak şikayetçi oldu. Raporda öğrencinin boynunda dokunmaya bağlı hassasiyet, sağ diz alt bölgesinde düşmeye bağlı sıyrık, alt dudak bölgesinde de sıyrık oluştuğu belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’ya da şikayette bulunan Ok, taksicinin bulunmasını ve gereken cezayı almasını bekliyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
taksiciyi makam şöförü gibi kullanma o da insan.in orada git evine sonra başka taksiye bin.
Adam taksici değil Cyo olacaktı zengin olacaktı. Ambulans şöförü muamelesini kabul edemez. Sonuçta o sadrazamın sol...
binme kardesim madem kediyi almıyorsa. çarp kapısını hayırlı işler madem de gitsin ne hali varsa görsün. koca istanbulda baska taksi mi yok ?
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