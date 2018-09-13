Üniversite öğrencisi takside kabusu yaşadı: Şoför boğazımı sıktı ve tokat attı!

Üniversite öğrencisi İrem Ok (22) önceki akşam Rumeli Hisarı’ndaki kampüsten taşıma çantasındaki kediyle birlikte Gayrettepe’ye gitmek üzere 34 TFN 98 plakalı taksiye bindi. Taksiyle kampüsten çıkan Ok, şoföre eve uğrayarak bir kedi daha alacağını söyledi. Bunu kabul etmeyen taksi şoförü, kediye alerjisi olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Ok, taksiye kediyle bindiğini hatırlattı. Taksici “En başta bana yukarıdan kedi alacağız demedin” diyerek ikinci kediyi almayı reddetti.

'BENİ İNDİRMEDİ'

Milliyet'ten Görkem Evci'nin haberine göre, taksiye kedi için bindiğini belirterek inmek istediğini söyleyen İrem Ok, kâbusa dönen yolculuğunu şöyle anlattı: “Bana ‘Paramı ver öyle in’ dedi. Ben de Gayrettepe’ye götürmesi halinde parasını vereceğimi söyledim. ‘Ben ambulans mıyım, kedi falan taşıyamam’ dedi. Bağırıp çağırarak taksiyi hızlı sürmeye başladı. ‘Ne yapıyorsun, beni indir’ dedim, durmadı. Tekrar beni indirmesini istedim, durmayınca kapıyı açtım. Yavaşladı ama tekrar devam etti. Ben de araçtan atlamak zorunda kaldım.”